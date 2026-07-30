"Залезли в долг на 12 000 евро": украинка откровенно рассказала о родах в Германии и предупредила о важном нюансе

Украинская беженка в Германии рассказала, как больница выставила ей счет на 12 тысяч евро / © pixabay.com

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Украинская беженка в Германии из-за технической ошибки местных служб едва не оказалась на грани финансовой катастрофы после рождения ребенка. Медицинское учреждение выставило семье счет на огромную сумму, указав, что их страховка больше не действует.

Женщина, ведущая блог под ником lilia.in.berlin в TikTok, оказалась в затруднительном положении из-за потери медицинской страховки. По её словам, через месяц после родов она получила письмо из больницы с сообщением об отсутствии действующего страхового полиса и требованием самостоятельно оплатить счёт на 12 тысяч евро.

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«Мы „влипли“ в долги на сумму 12 тысяч евро. Через месяц после родов из больницы, где я рожала, мне пришло письмо, в котором было указано очень много различных интересных моментов, касающихся страховки, а также указывалось, что, по их данным, у меня вообще нет страховки и я нигде не зарегистрирована», — поделилась украинка.

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Чтобы решить эту проблему, женщина срочно обратилась в свою страховую компанию «AOK», где ей выдали необходимые документы для больницы. Однако в медицинском учреждении этот документ отклонили и дали всего семь дней на предоставление пластиковой страховой карточки ребенка и подтверждения его включения в семейный полис, угрожая взысканием всей суммы. К счастью, муж украинки заранее оформил все необходимые документы для новорожденного сына онлайн, что и спасло семью от выплаты долга.

Причиной инцидента стала ошибка со стороны центра занятости (Jobcenter), который продлил семье вид на жительство до 2027 года, но забыл своевременно уплатить страховые взносы, из-за чего предоставление страховых услуг прекратилось еще в апреле. Украинцам, находящимся за рубежом, блогерша советует всегда тщательно проверять срок действия медицинского страхования, чтобы избежать подобных финансовых проблем.

Украинцы за рубежом — последние новости

Новые законодательные изменения в США, инициированные Дональдом Трампом, могут лишить украинцев с временным защитным статусом (TPS) официального права на работу уже с 22 июля 2026 года, однако федеральный суд Массачусетса вынес экстренный запрет, временно блокирующий это решение до 5 августа. Как пояснил экс-посол Валерий Чалый, речь идет о масштабном акте, сократившем срок действия разрешений на трудоустройство, и теперь судьба сотен тысяч украинцев зависит от окончательного вердикта суда.

Кроме того, ТСН.ua сообщал, что по состоянию на конец апреля 2026 года за пределами Украины находятся 5,762 млн украинских беженцев, причем 5,213 млн из них — в Европе, а больше всего людей приняли Германия (1,28 млн) и Польша (987 тыс.), сообщает Минэкономики со ссылкой на данные УВКБ ООН. Несмотря на постепенную стабилизацию миграционных процессов в 2026 году, отрицательное сальдо за последние месяцы составляет около 162 тыс. человек, а половина беженцев выехала еще в начале полномасштабного вторжения — в феврале–апреле 2022 года.

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