Залито все водой, в дыму, упала крыша: в ЮАР произошел масштабный пожар в парламенте

Залито все водой, в дыму, упала крыша: в ЮАР произошел масштабный пожар в парламенте

В здании могли сгореть исторические реликвии.

В столице Южно-Африканской Республики Кейптауне утром в воскресенье, 2 января, произошел масштабный пожар в историческом здании парламента. Огонь быстро распространился на помещение Национальной Ассамблеи – выгорели кабинеты, все в дыму, залито водой, частично упала крыша.

Об этом сообщает портал News24.

Associated Press

Огонь возник утром в одном из кабинетов третьего этажа. Что именно послужило причиной – неизвестно. В парламенте выходной, поэтому людей там не было. А учитывая, что внутренние помещения декорированы деревом и портьерами, огонь быстро распространился по зданию. Над парламентом в небо вздымался густой столб дыма.

"Нам не удается потушить пожар в залах здания Национальной Ассамблеи. Части крыши провалились", — сказала министр инфраструктуры ЮАР Патриция де Лилль.

Правоохранители перекрыли район вокруг парламента.

Associated Press

Какими будут убытки, неизвестно. В огне пострадали не только кабинеты, а может быть причинен ущерб хранившимся там историческим реликвиям.

Сообщений о пострадавших людях нет. Причину появления огня должны выяснить эксперты. К слову, пожарная сигнализация сработала в здании, только когда в здании уже все горело и на место приехали пожарные.

Associated Press

Президент ЮАР Матамела Сирил Рамафоса уже посетил место пожара, назвал инцидент "ужасным и разрушительным событием", а также сообщил о задержании одного человека, который может быть причастен к возникновению огня. Об этом сообщает BBC.

Associated Press

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