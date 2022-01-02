Залито все водой, в дыму, упала крыша: в ЮАР произошел масштабный пожар в парламенте

В здании могли сгореть исторические реликвии.
В столице Южно-Африканской Республики Кейптауне утром в воскресенье, 2 января, произошел масштабный пожар в историческом здании парламента. Огонь быстро распространился на помещение Национальной Ассамблеи – выгорели кабинеты, все в дыму, залито водой, частично упала крыша.
Об этом сообщает портал News24.
Огонь возник утром в одном из кабинетов третьего этажа. Что именно послужило причиной – неизвестно. В парламенте выходной, поэтому людей там не было. А учитывая, что внутренние помещения декорированы деревом и портьерами, огонь быстро распространился по зданию. Над парламентом в небо вздымался густой столб дыма.
"Нам не удается потушить пожар в залах здания Национальной Ассамблеи. Части крыши провалились", — сказала министр инфраструктуры ЮАР Патриция де Лилль.
Правоохранители перекрыли район вокруг парламента.
Какими будут убытки, неизвестно. В огне пострадали не только кабинеты, а может быть причинен ущерб хранившимся там историческим реликвиям.
Сообщений о пострадавших людях нет. Причину появления огня должны выяснить эксперты. К слову, пожарная сигнализация сработала в здании, только когда в здании уже все горело и на место приехали пожарные.
Президент ЮАР Матамела Сирил Рамафоса уже посетил место пожара, назвал инцидент "ужасным и разрушительным событием", а также сообщил о задержании одного человека, который может быть причастен к возникновению огня. Об этом сообщает BBC.
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