Заливает так заливает: Москву накрыли мощные дожди (видео)

Да, в Москве 27 апреля выпадет около 30% месячной нормы осадков. Власти рекомендуют горожанам быть осторожными.

Об этом российский телеграм-канал Baza.

Москву накрыли мощные дожди

Некоторые улицы затоплены

Как отмечается, власти города посоветовали москвичам обходить не прячущиеся под деревьями рекламные щиты и шаткие конструкции, а автомобилистам – снизить скорость и парковать машины вдали от деревьев.

Напомним, ГУР уничтожило российский вертолет Ка-32 на аэродроме в Москве.

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