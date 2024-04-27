Заливает так заливает: Москву накрыли мощные дожди (видео)

Российскую столицу охватила непогода.
Да, в Москве 27 апреля выпадет около 30% месячной нормы осадков. Власти рекомендуют горожанам быть осторожными.
Об этом российский телеграм-канал Baza.
Некоторые улицы затоплены
Как отмечается, власти города посоветовали москвичам обходить не прячущиеся под деревьями рекламные щиты и шаткие конструкции, а автомобилистам – снизить скорость и парковать машины вдали от деревьев.
Напомним, ГУР уничтожило российский вертолет Ка-32 на аэродроме в Москве.
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