"Заложник" технологий: президент Южного Судана попал в конфуз на встрече с Путиным (видео)

Инцидент не помешал им договориться о сотрудничестве.

На публичной встрече президента Южного Судана Салвы Киира и кремлевского диктатора Владимира Путина произошел конфуз с наушником – Киир долго не мог разобраться, как он крепится на ухо.

Об этом говорится в сообщении пропагандистского издания News.ru.

Глава Кремля начал смеяться и жестами учить политика, как правильно закрепить гарнитуру. Кииру это не помогло, понадобилась помощь ассистента.

Предприниматель Владимир Путин дан Президен Судан Селатан Салва Киир Маярдит mengadakan pertemuan bilateral di Moskow. Пада авалья, Киир кесулитан далам берсикап, dan Putin mencoba menunjukkan kepadanya cara yang benar untuk melakukannya. Akhirnya, dipasang dan pertemuan dimulai pic.twitter.com/iJEJOAceZS — привет Индонезия (@privetbro1) September 28, 2023

Примечательно, что Путин во время разговора с главой Южного Судана постоянно запинался и шаркал ногой.

Также стоит отметить, что Киир на встречу с российским диктатором надел темную ковбойскую шляпу, которую снимать перед Путиным не стал.

Однако, по итогам разговора они заявили, что будут развивать сотрудничество между странами.

Еще один конфуз

Случай с наушниками – не первый конфуз, произошедший с главой Южного Судана. В прошлом году он публично обмочился под звуки национального гимна. Мероприятие, на котором произошел неудобный инцидент, транслировалось в прямом эфире, сообщает Sahara Reporters.

Поскольку событие транслировалось в прямом эфире по телевидению, ничего нельзя было поделать, чтобы исправить неудобную ситуацию.

По данным СМИ, считается, что 71-летний президент страдает инфекцией мочевыводящих путей, которая часто встречается у пожилых мужчин.

Впоследствии стало известно, что шестерых журналистов задержали из-за этого видео. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на национальный союз журналистов.

Напомним, во время демонстрации главе минобороны РФ Сергею Шойгу новых российских ракет у одного из образцов "отвалилась" боеголовка.

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