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"Заложник" технологий: президент Южного Судана попал в конфуз на встрече с Путиным (видео)

Автор
Марина АзизоваМарина Азизова
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"Заложник" технологий: президент Южного Судана попал в конфуз на встрече с Путиным (видео)

Салва Киир и Владимир Путиным/Associated Press

Инцидент не помешал им договориться о сотрудничестве.

На публичной встрече президента Южного Судана Салвы Киира и кремлевского диктатора Владимира Путина произошел конфуз с наушником – Киир долго не мог разобраться, как он крепится на ухо.

Об этом говорится в сообщении пропагандистского издания News.ru.

Глава Кремля начал смеяться и жестами учить политика, как правильно закрепить гарнитуру. Кииру это не помогло, понадобилась помощь ассистента.

Примечательно, что Путин во время разговора с главой Южного Судана постоянно запинался и шаркал ногой.

Также стоит отметить, что Киир на встречу с российским диктатором надел темную ковбойскую шляпу, которую снимать перед Путиным не стал.

Однако, по итогам разговора они заявили, что будут развивать сотрудничество между странами.

Еще один конфуз

Случай с наушниками – не первый конфуз, произошедший с главой Южного Судана. В прошлом году он публично обмочился под звуки национального гимна. Мероприятие, на котором произошел неудобный инцидент, транслировалось в прямом эфире, сообщает Sahara Reporters.

Поскольку событие транслировалось в прямом эфире по телевидению, ничего нельзя было поделать, чтобы исправить неудобную ситуацию.

По данным СМИ, считается, что 71-летний президент страдает инфекцией мочевыводящих путей, которая часто встречается у пожилых мужчин.

Впоследствии стало известно, что шестерых журналистов задержали из-за этого видео. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на национальный союз журналистов.

Напомним, во время демонстрации главе минобороны РФ Сергею Шойгу новых российских ракет у одного из образцов "отвалилась" боеголовка.

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Дата публикации
Просмотры
710
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