Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный — посол Украины в Великобритании / © Associated Press

Королевский театр оперы оказался в центре скандала после того, как на его сцене снова выступила российская сопрано Анна Нетребко. Украинский посол в Великобритании Валерий Залужный решительно осудил это решение, назвав его «актом предательства».

Об этом пишет издание Daily Mail

По словам дипломата, выступление Нетребко на сцене Ковент-Гарден — это своеобразное испытание от президента России Владимира Путина для Великобритании, одного из самых преданных союзников Украины. «Голос этой певицы десятилетиями прикрывал действия диктатора, а сейчас его звучание заглушит реальные крики украинских детей и матерей, которые ежедневно гибнут от войны», — отметил Залужный.

Посол подчеркнул, что искусство не должно служить ширмой для сокрытия преступлений. «Позволим ли мы Путину использовать оперную сцену, чтобы игнорировать смерти и разрушения в Украине?» — спросил он.

Анна Нетребко неоднократно встречалась с Путиным и получала государственные награды в России. После начала полномасштабного вторжения в Украину певица дистанцировалась от действий Кремля, отказалась от российского гражданства, однако не критиковала президента лично.

В этом году Нетребко вернулась на сцену Королевского театра оперы после шестилетнего перерыва, открывая сезон исполнением оперы Джакомо Пуччини «Тоска». Руководство театра заявило, что решение было принято тщательно, учитывая репутацию артистки и культурный контекст, и подчеркнуло, что театр всегда поддерживал Украину в своей позиции.

Однако украинские общественные организации и активисты, включая посла Залужного, выразили решительное недовольство и призвали к осознанию политического контекста выступления. Они напомнили, что Великобритания с начала вторжения России активно поддерживает Украину, и выступление певицы с прошлой поддержкой Путина противоречит этим принципам.

Залужный подчеркнул, что ситуация не является просто культурным мероприятием: «Реальная трагедия происходит сегодня не на сцене, а в украинских городах и селах, в разрушенных школах и больницах, в тишине детских голосов, которых уже никогда не будет».

Представители театра и Нетребко настаивают, что артистка несет исключительно художественную миссию, и все обвинения в политическом подтексте безосновательны.

Напомним, ранее мы писали о том, что Анну Нетребко часто связывают с Кремлем: в 2012 году она выступала доверенным лицом Путина на выборах, а в 2014 году посетила оккупированный Донецк и передала финансовую поддержку местному театру. Ее также фотографировали с флагом «Новороссии». После начала полномасштабной войны певица заявила о своем протесте против агрессии, но представители культурного сообщества считают эти заявления недостаточными и противоречивыми.