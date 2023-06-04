Залужный наградил офицера Сил обороны Финляндии: фото

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный наградил офицер департамента логистики Сил обороны Финляндии нагрудным знаком "При содействии войску".

Об этом сообщает издание Hufvudstadsbladet.

Вручение награды состоялось во время празднования Дня флага Сил обороны Финляндии в воскресенье, 4 июня. Сейчас это единственный финский военнослужащий, удостоенный украинского знака отличия.

По соображениям безопасности офицер не хочет быть публичным, но согласился на комментарий для финского издания.

"Это большая честь, награда многое для меня значит. В то же время я понимаю, что награда адресована всем тем, кто работал в поддержку Украины в сфере оборонной логистики", – сказал он.

Также читайте У Путина пригрозили "контрмерами" в ответ на официальное членство Финляндии в НАТО

Финский офицер также высоко отметил изобретательность украинцев, которые "отлично умеют находить решение проблем".

"Я горжусь тем, что мы как нация смогли помочь Украине в ее борьбе за выживание. Не могу сказать, что я счастлив, учитывая большое количество погибших, но я благодарен за то, что имею возможность делать значительную работу", – добавил офицер.

Напомним, Финляндия в 2023 году потратит на оборону вдвое больше, чем в предыдущие годы. Правительство объявило заказы на ракеты из США, Израиля и Швеции, а также гаубицы из Южной Кореи.

Читайте также: