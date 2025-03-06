Посол подчеркнул, что Британия никак не должна хоть на полоборота развернуться от Украины.

По состоянию на февраль Украину поддерживали 52% граждан Великобритании. Эта поддержка очень важна и ее необходимо удержать.

Об этом посол Украины в Великобритании Валерий Залужный рассказал во время общения с сообществом Украинского католического университета.

Залужный акцентировал, что Британия никак не должна хоть на полоборота развернуться от Украины. На сегодняшний день это очень и очень важно.

"Прямо на 1 февраля 52% британцев поддерживали Украину; 59% британцев поддерживали деятельность президента Украины Владимира Зеленского на посту. Вместе с этим своему правительству давали доверия всего 26%. И это о чем-то говорит", – сообщил посол.

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Он отметил важность сохранения этой политической поддержки.

"Вот именно удержание этой политической поддержки для нас продолжает влечь за собой все остальное. И эта поддержка должна остаться. Как это сделать – уже должен думать посол: как ее усиливать, помогать и так далее, в экономической сфере", – сказал Залужный.

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что Лондон, Киев и Париж договорились совместно разработать план для прекращения войны.