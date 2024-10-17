Залужный упрекнул международное сообщество: "Не верили в Украину"

Залужный выразил надежду, что, "несмотря на слабость политиков", Украина продолжит борьбу и одержит Победу.

Посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ, Валерий Залужный упрекнул Запад в недостаточной поддержке и предупредил о еще худших последствиях в случае бездействия.

Об этом он сказал в своем выступлении в аналитическом центре Chatham House в Лондоне, текст которого приводит "Украинская правда".

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Залужный упрекнул, что в преддверии полномасштабного вторжения РФ Запад не верил в Украину. Поэтому западная пресса, боясь Путина, давала Украине сначала три часа, потом трое суток.

"Потом, придя на помощь Украине, Запад, опасаясь ядерной войны или эскалации не обеспечил Украину необходимым количеством оружия. Поэтому мы не смогли достичь в 2023-м году каких-то значимых результатов в разгроме России", — отмечает экс-главком.

По мнению Залужного, сейчас мир предстал перед последствиями "нежелания Запада влиять на глобальную безопасность".

"Я пришел сюда не критиковать Запад или НАТО. Я абсолютно понимаю, что Украине, даже по Будапештскому меморандуму, никто ничего не виноват. Украина каждый день бьется за выживание. Я всего лишь хочу... чтобы мы, человечество, в чьих руках судьба 21 века были умными и помнили свое прошлое, чтобы не пережить его в будущем", — подытожил посол Украины в Британии.

Напомним, также Валерий Залужный прокомментировал Курскую операцию ВСУ и рассказал о своем отношении к Плану победы президента Зеленского.

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