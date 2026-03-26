Заманил обманом в квартиру и угрожал убийством: в Чехии поставили точку в деле украинца, который изнасиловал девушку

Наручники / © Freepik

Реклама

В Чехии Высший суд в Оломоуке поставил точку по делу об изнасиловании 19-летней девушки в Остраве. В среду судьи оставили в силе приговор Краевого суда от 30 сентября прошлого года, согласно которому 33-летний украинец Василий Кляп получил 5 лет лишения свободы.

Как выяснило издание Czechia Online, изучив материалы дела, обвиняемый подал апелляцию, требуя полностью оправдать его или вернуть дело на дорасследование. Муж до последнего утверждал, что не совершал ни одного преступления и девушка якобы пошла на контакт добровольно. Однако суд полностью отверг его версию.

Слишком мягкое наказание

Мужчине изначально угрожало до 12 лет за решеткой. Назначенные 5 лет являются нижним пределом базовой ставки для такого преступления. Судья Высшего суда Андреа Свободова открыто назвала этот приговор слишком мягким, учитывая отсутствие у подсудимого какого-либо раскаяния.

Реклама

«Мы не смогли усилить наказание только потому, что государственный обвинитель (прокурор) не подал соответствующую апелляцию», — объяснила судья. Кроме тюремного срока, осужденный обязан выплатить потерпевшей, получившей посттравматическое стрессовое расстройство, 400 тысяч крон возмещения за моральный ущерб. Сам Кляп на оглашение приговора не явился, попросив проводить заседание без него.

Шокирующие детали преступления

Ужасный инцидент произошел 4 декабря 2023 года. Мужчина приметил девушку в одном из баров Остравы, где они общались и выпивались. После того как они разошлись, он написал ей в мессенджер и обманом заманил на встречу у дома. Тем временем он договорился с другом, чтобы тот уволил квартиру специально для его сексуальных утех. Девушка вернулась, думая, что забыла что-нибудь в заведении.

Злоумышленник силой затащил ее в квартиру. Несмотря на четкие отказы и крики, он применил силу, угрожал убийством и в конце концов изнасиловал потерпевшую. Как только девушке удалось вырваться из квартиры, она сразу позвонила друзьям и заявила в полицию.

Судья подчеркнула, что вина мужчины полностью доказана: показания жертвы были очень детальными и последовательными с самого начала, что подтверждается поведением после нападения, свидетельскими показаниями, выводами экспертов и зафиксированными телесными повреждениями.

Реклама

