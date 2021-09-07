Заманил сладостями в гаражи: в России мужчину подозревают в убийстве двух 10-летних девушек

Девочки пошли в школу и не вернулись, в последний раз живыми их видели в магазине с неизвестным мужчиной.

В России, в Кемеровской области, нашли тела двух 10-летних девочек, которые накануне не вернулись домой из школы. В убийстве подозревают 41-летнего мужчину, который в день исчезновения детей покупал им сладости в магазине, а затем исчез с девочками в направлении гаражей.

Об этом сообщает Следственный комитет (СК) РФ.

Две 10-летние девочки-одноклассницы исчезли 6 сентября в городе Киселевский Кемеровской области. Дети пошли в школу и не вернулись, после чего, уже ночью, их родители обратились в правоохранительные органы, отчитываются в СК. Для поиска пропавших отправилась следственная группа, полицейские и волонтеры. Они стали устанавливать и отрабатывать круг общения школьниц, проверять адреса их знакомых, одноклассников и близких родственников.

На следующий день, 7 сентября, девочек нашли убитыми, их тела с признаками насильственной смерти обнаружили в одном из заброшенных домов Киселевска. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух малолетних лиц.

Последний раз девочек видели в одном из магазинов города "Мария-РА" в компании мужчины, который покупал им сладости, это зафиксировано на камерах видеонаблюдения. Продавцы рассказали следователям, что дети называли его "дядей Витей". После покупки мужчина повел школьниц в сторону гаражей, в последний раз уличные камеры зафиксировали их около 18:00.

Фото із соцмереж

Провел 10 лет в колонии: что известно о подозреваемом

7 сентября задержали подозреваемого в убийстве девочек — им оказался 41-летний житель города Мыски, недалеко Киселевска, где произошло убийство. Как узнали СМИ, в частности Telegram канал Baza, задержанного зовут Виктор Пестерников, он был судим за преступление сексуального характера, провел в колонии строгого режима 10 лет и освободился оттуда около двух лет назад.

По данным Telegram-канала Mash Siberia, после освобождения Пестерников находился под наблюдением, но отмечался у участкового редко и считался склонным к рецидиву. В середине июля мужчина исчез — его искали неделю и нашли в больнице, куда он попал из-за микроинсульта. По данным Life Shot, Пестерников подрабатывал водителем, у него есть жена и трое детей.

Признание в убийстве

Сначала Пестерников заявлял, что купил школьницам семечек и газированную воду, после чего они вместе якобы покормили голубей, и дети пошли домой. Однако позже мужчина признался в том, что изнасиловал и задушил их. Как пишет Life Shot, Пестерников сам показал место убийства девочек.

Задержанный за убийство и изнасилование двух школьниц Виктор Пестерников сначала отрицал свою вину. Мужчина говорил в том, что он купил школьница семечки и газировку, а потом они разошлись. Позже Пестерников сознался в преступлении pic.twitter.com/Gv57jajKo9 — Лента.ру (@lentaruofficial) September 7, 2021

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