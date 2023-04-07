Заманивал жертв к себе и отравлял: шамана в Индонезии обвиняют в убийстве 12 человек

Сам шаман по имени Сламет Тохари признался полиции, что убил и закопал десятки людей.

Полиция Индонезии арестовала деревенского шамана на острове Ява по обвинению в убийстве по меньшей мере 12 человек. В его саду уже найдено несколько закопанных тел. Сам шаман по имени Сламет Тохари признался полиции, что убил и закопал десятки людей.

По данным полиции, он обещал своим клиентам магическим образом умножить их наличность, но вместо того, чтобы возвращать деньги с прибылью, травил доверчивых людей.

Об этом сообщает ВВС.

Преступная афера вскрылась после того, как сын одной из последних жертв шамана указал полиции на дом, куда оправился его отец, прежде чем пропасть.

Отец переслал сыну сообщение в WhatsApp с указанием места, куда он отправился, и наставлением сообщить в полицию, если он не вернется до 26 марта.

Полицейские, нагрянувшие в дом к Тохари в деревне Деса Балун, обнаружили у него в саду несколько неглубоких могил. В некоторых лежало сразу по две-три жертвы в возрасте от 25 до 50 лет и без признаков насильственной смерти.

Тохари не стал отпираться и сознался в убийствах. В прошлом он уже отбывал наказание за изготовление фальшивых купюр, теперь же в случае признания вины ему грозит смертная казнь.

Судя по всему, Тохари начал убивать три года назад. Он заманивал людей к себе домой якобы для магического ритуала и давал им напиток, в который было подмешано снотворное с цианистым калием.

Полиция задержала также пособника шамана, который рекламировал услуги по волшебному умножению денег в соцсетях, однако сам Тохари настаивает, что действовал в основном в одиночку.

Мошеннические схемы, обещающие умножить наличность, весьма распространены в Индонезии, где многие верят в магию и шаманов, и широко рекламируются в соцсетях.

Напомним, российский миллиардер умер во время сеанса с шаманами.

Читайте также: