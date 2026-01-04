ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
457
Время на прочтение
1 мин

Замена Мадуро: Верховный суд Венесуэлы официально передал власть другому

Конституционная палата Верховного суда Венесуэлы приняла срочное решение по руководству страной после того, как действующий глава государства Николас Мадуро был задержан американскими военными и увезен из страны.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Делси Родригес

И.о. президента ВенесулыДелси Родригес / © скриншот с видео

Власти в Венесуэле официально перешли в руки ближайшей соратницы Николаса Мадуро . Верховный суд страны в субботу, 3 января, издал постановление, которым обязал вице-президента Делси Родригес возглавить государство в условиях кризиса.

Об этом сообщает агентство Reuters.

«Гарантия непрерывности»

В решении Конституционной палаты говорится, что Родригес вступает в должность «в целях гарантирования административной непрерывности и всесторонней защиты нации».

Судьи признали ситуацию с задержанием Мадуро силами США «вынужденным отсутствием» президента. В ближайшее время суд планирует провести дополнительные слушания, чтобы «определить применимую правовую базу для обеспечения непрерывности государства, управления правительством и защиты суверенитета» в этих беспрецедентных условиях.

Напомним, накануне Трамп поспешил заявить, что Родригес будет лояльной Вашингтону, однако она отказалась повиноваться США , назвав американцев оккупантами, а их действия — варварством.

Дата публикации
Количество просмотров
457
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie