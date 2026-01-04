- Дата публикации
Замена Мадуро: Верховный суд Венесуэлы официально передал власть другому
Конституционная палата Верховного суда Венесуэлы приняла срочное решение по руководству страной после того, как действующий глава государства Николас Мадуро был задержан американскими военными и увезен из страны.
Власти в Венесуэле официально перешли в руки ближайшей соратницы Николаса Мадуро . Верховный суд страны в субботу, 3 января, издал постановление, которым обязал вице-президента Делси Родригес возглавить государство в условиях кризиса.
Об этом сообщает агентство Reuters.
«Гарантия непрерывности»
В решении Конституционной палаты говорится, что Родригес вступает в должность «в целях гарантирования административной непрерывности и всесторонней защиты нации».
Судьи признали ситуацию с задержанием Мадуро силами США «вынужденным отсутствием» президента. В ближайшее время суд планирует провести дополнительные слушания, чтобы «определить применимую правовую базу для обеспечения непрерывности государства, управления правительством и защиты суверенитета» в этих беспрецедентных условиях.
Напомним, накануне Трамп поспешил заявить, что Родригес будет лояльной Вашингтону, однако она отказалась повиноваться США , назвав американцев оккупантами, а их действия — варварством.