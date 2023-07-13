Замена утонувшей "Москве": Россия построила новый корабль "Циклон" для ракетных атак по Украине

Пропагандисты его называют заменой "Москве", но он в 12 раз меньше утонувшего крейсера.

Россия построила новый ракетный корабль "Циклон", чтобы с него атаковать Украину, но есть один нюанс — он дважды не прошел необходимые испытания.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона в четверг, 13 июля.

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Он отметил, что страна-оккупантка пыталась дважды провести испытания: в 2021 и 2022 годах, однако они оказались безуспешными.

"Однако они ставят его в строй, потому что им нужна картинка, что они что-то запустили, что-то возродили, пополнили свой флот. Однако корабль, основной задачей которого является запуск крылатых ракет, ни одного пуска крылатых ракет не осуществил ", – рассказал Плетенчук.

Кремлевские пропагандисты похвастались им вчера, 12 июля. Они сообщили, что "Циклон" построен на судостроительном заводе имени Б. Е. Бутомы "Залив" в оккупированном Крыму. Его называют "заменой" крейсера "Москва", утонувшего в апреле 2022 года. Малый ракетный корабль "Циклон" имеет водоизмещение 800 тонн, то есть в 12 раз меньше "Москвы".

"Для Керченского судостроительного завода МРК "Циклон" стал первым за последние 25 лет военным кораблем, прошедшим на предприятии полный цикл строительства, включая комплекс испытаний", — говорится в сообщении пропагандистского издания.

Напомним, украинские военные силы отправили российский крейсер "Москва" ко дну Черного моря на 451 день.

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