Заменит ли Обама Байдена: американский политолог дал категорический ответ

Супруга экс-президента США Барака Обамы не заинтересована в политической карьере.
У супруги бывшего президента США Мишель Обамы нет политических амбиций и она не будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах.
Такое категоричное мнение высказал профессор Нью-Йоркского университета Игорь Айзенберг в эфире телеканала "Эспрессо".
По его словам, в США не обсуждают возможность того, что Джо Байден может снять свою кандидатуру на президентских выборах в пользу Мишель Обамы, поскольку считают это "несерьезным".
“Технологически это действительно возможно. Однако, в реальной американской политике это невозможно", – пояснил Айзенберг.
Политолог утверждает, что супруга бывшего президента США Барака Обамы не заинтересована в политической карьере.
"Мишель Обама еще четыре года назад, когда ходили слухи о том, что ее могут выдвинуть на президентских выборах, сказала, что она хочет жить своей частной жизнью. Она также сказала, что ей достаточно было провести 8 лет в Белом доме. Поэтому я убежден, что у Мишель Обамы нет никаких политических амбиций", — подытожил он.
Напомним, ранее немецкое издание Der Spiegel резидент Соединенных Штатов распространило информацию о том, что Джо Байден может отказаться от участия в президентских выборах в пользу Мишель Обамы, супруги бывшего президента США.
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