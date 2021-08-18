Заменял колесо на СТО: в Польше трагически погиб 37-летний зароботчанин из Тернопольской области

Украинец погиб на месте происшествия.
В Польше погиб 37-летний мужчина из Тернопольской области. Трагедия произошла в селе Ракшава Подкарпатского воеводства.
Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook, которое занимается перевозкой тел умерших за рубежом.
Известно, что погибшего зовут Владимир.
О смерти украинца сообщила местная полиция 16 августа. Мужчина официально работал на СТО. Несчастный случай произошел во время замены колеса в транспортном средстве, которое используется на строительстве.
По предварительным данным, Владимир пытался демонтировать колесо, когда оторвался один из элементов и попал ему в голову. Уроженец Тернопольщины скончался на месте происшествия.
Напомним, в Польше полиция ремнем связала пьяного украинца: он начал синеть и умер.