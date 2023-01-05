Заместитель главного шамана России ударил в бубен и "напророчил" аннексию двух американских штатов: видео

Бурятский "гадальщик", ранее служивший в российском спецназе, повторил тезисы пропагандистов о вхождении Украины в "русский мир" и развале США.

В российской пропаганде уже не первый раз используют сибирских "шаманов" для оправдания агрессии против Украины. Недавно так называемый заместитель верховного шамана РФ Артур Цыбиков, в свое время служивший в российском спецназе и возглавлявший бурятское землячество в Москве, отличился странными "пророчествами".

Видео общения этого псевдоворожбита с "духами" опубликовали в четверг, 5 января, российские Telegram-каналы.

Первое "пророчество" касалось Соединенных Штатов Америки. По словам Артура Цыбикова, "Америка в ближайшее время может разделиться на несколько частей, а Аляска и Калифорния вернутся в Российскую Федерацию".

Также он говорил о тяжелом вхождении Украины в "русский мир" и, обращаясь, к россиянам попросил их немного потерпеть.

В то же время он заверил, что в Российской Федерации идет постоянный рост, процветание и весь мир смотрит на Россию как на "локомотив" цивилизации.

"Не будет в 2023 году никаких больших потрясений... страна набирает обороты", — заверил "шаман" и, словно в подтверждение своих слов, несколько раз покрутился вокруг себя и постучал в бубен.

Об Артуре Цыбикове, которого называют заместителем верховного шамана РФ, известно, что он ранее служил в спецназе внутренних войск, а впоследствии охранял Иосифа Кобзона. Позже был физруком в школе, занимался сельским хозяйством, заведовал рестораном и возглавлял бурятское землячество в Москве. В "шаманы" он записался в конце 1990-х годов.

Напомним, ранее в российский Ростов-на-Дон привезли бурятских шаманов, которые должны своими обрядами помочь российским оккупантам, которые несут огромные потери в войне в Украине.

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