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Заместитель госсекретаря США провела встречу с мятежниками в Нигере

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Заместитель госсекретаря США провела встречу с мятежниками в Нигере

Нуланд провела встречу с мятежниками в Нигере / Фото: Associated Press

Мятежники не захотели вернуть Нигер в гражданское правление.

Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд провела переговоры с мятежниками в Нигере, куда она прилетала 7 августа.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Она заявила, что во время визита нам затруднилась встретиться с демократически избранным президентом страны Мухаммадом Базумом, которого посланцы держат "под домашним арестом", одна ей не позволили этого сделать.

Кроме того, мятежники, по словам Нуланда, не захотели вернуть Нигер в гражданское правление.

"Они были достаточно жестки в том, как хотят двигаться дальше, и это не в пользу конституции Нигера", – сказала Нуланд.

В свою очередь, Нуланд "совершенно четко дала понять, какие виды поддержки мы будем легально прекратить, если демократия не будет восстановлена".

Сообщается, что Нуланд провела встречу с учившимся в США генералом Муссой Салау Барму, а также тремя полковниками, участвовавшими в захвате власти. Однако лидер переворота, бывший глава президентской стражи Абдурахман Тчиани, не встретился с американской делегацией.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нигере военные, захватившие власть в страны, заявили о частичном закрытии воздушного пространства и возможном вторжении в страну иностранных государств, поскольку 6 августа истек срок ультиматума по восстановлению в должности избранного президента Мохамеда Базума.

Кроме того, мы ранее информировали, что солдаты в Нигере по национальному телевидению объявили о государственном перевороте.

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Дата публикации
Просмотры
196
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