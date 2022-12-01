Заместителю Госдумы РФ Бабакову грозит пожизненное заключение в Украине – эксперт

В Украине призывают пожизненно осудить соратника президента РФ Владимира Путина, а его энергетическую компанию отобрать в пользу государства.

Заместителю председателя Госдумы РФ Александру Бабакову, которому по материалам СБУ объявлено подозрение, грозит пожизненное заключение.

Об этом заявил народный депутат 8-го созыва Александр Черненко, комментируя действия спецслужбы.

По его словам, Бабаков не только голосовал за "присоединение" украинских областей к РФ или направление войск "в помощь республикам Л/ДНР", но и вредит энергетической безопасности Украины.

"Его фамилия упоминается среди других россиян-олигархов, владеющих VS Energy. Это компания, имеющая 10% на энергорынке Украины, а фактически владеющая шестью облэнерго. И это в то время, когда Россия бомбит наши энергетические объекты, а украинцы сидят без света!" – отметил Черненко.

Он добавил, что недавно СБУ проводила обыски в VS Energy, а теперь объявили подозрение Бабакову.

"Доказательств того, что Бабаков "заработал" себе на 110 статью (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса, вагон. Поэтому по украинским законам ему грозит пожизненное заключение", — подчеркнул эксперт.

Пока энергокомпанию Бабакова нужно забрать в пользу государства, потому что это уже вопрос не экономики, а нашей энергетической безопасности. По его убеждению, важен сам факт того, что список санкций и подозрений российским чиновникам расширяется: "Происходит дерусификация экономики. Потому что не могут россияне владеть долей энергорынка, который сами же разрушают своими ракетами".

Напомним, что вчера по материалам СБУ было объявлено подозрение российскому политику Александру Бабакову, а недавно Служба безопасности Украины провела обыски в VS Energy для предотвращения угроз энергетике. В управлении компании находятся объекты энергетической инфраструктуры в Житомирской, Херсонской, Кировоградской, Черновицкой, Ровенской областях и Киеве.

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