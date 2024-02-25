Заминировать границы с Россией: как балтийские страны готовятся к агрессии Кремля — WP

Правительства балтийских стран недавно договорились построить то, что они называют Балтийской линией обороны – скоординированную систему бункеров и укреплений.

Политики балтийских стран в последние дни обсуждают возможный выход из международной конвенции, запрещающей противопехотные мины – из-за опасений возможной атаки со стороны России. Литва, Латвия и Эстония инвестируют в противотанковые мины и другие "методы давних войн".

Об этом сообщает газета The Washington Post.

Балтийцы "извлекают уроки из крепкой линии обороны своего потенциального врага в Украине, отмечая, что российская система минных полей, проволоки и траншей сделала невозможным продвижение украинских сил прошлым летом", констатирует WP.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс так объяснил свое поручение в армии проверить, имеет ли смысл выйти из договора о наземных минах: "Цель состоит в том, чтобы все мы укрепляли нашу обороноспособность, делали все, чтобы наша граница защищала".

Также читайте НАТО должно готовиться к российским ракетным ударам по Европе — The Times

Правительства балтийских стран недавно договорились построить то, что они называют Балтийской линией обороны – скоординированную систему бункеров и укреплений.

Теперь граница должна стать более милитаризованной, планируется установить датчики и физические препятствия для блокирования танков и других транспортных средств, а также инвестировать в арсенал противотанковых мин и мин с дистанционным подрывом, которые можно будет развернуть, если российские войска начнут попытки пересечь границу.

Латвия готова использовать средства, не запрещенные конвенцией о противопехотных минах – противотанковые мины, которые считаются более безопасными для гражданского населения, поскольку требуют гораздо большего давления, чтобы детонировать. Договор также позволяет использовать меньшие дистанционно управляемые мины, которые могут убить отдельных солдат при условии, что ими может управлять тот, кто будет различать военные и гражданские цели.

Эстония уже установила в лесах и на частных угодьях "зубы дракона" и бетонные блоки. А премьер-министр страны Кая Каллас ранее заявила, что НАТО имеет от 3 до 5 лет на подготовку к угрозе со стороны России.

Такую же возможность внутри страны обсуждает и Финляндия, которая в 2015 уничтожила свои запасы мин.

Напомним, через два года после вторжения в Украину страны Балтии с опаской относятся к осмелевшей России с ее империалистическими амбициями и готовятся к возможной войне с ней.

Читайте также: