Замораживание войны в Украине: правительство Германии отреагировало на заявление главы фракции СДПГ

Представитель правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт подчеркнул, что позиция канцлера в отношении украинского конфликта остается и будет оставаться неизменной.

Представитель правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт на брифинге в пятницу, 15 марта, заявил, что немецкое правительство не поддерживает замораживание конфликта в Украине, поэтому оно не будет комментировать заявление о таком сценарии, которое сделал глава фракции социал-демократов в Бундестаге накануне.

Об этом пишет Укринформ.

В четверг, 14 марта, во время дебатов в Бундестаге глава парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених выступил с неожиданным заявлением: "Не настало ли время, чтобы мы не только говорили о том, как вести войну, но и думали о том, как мы можем заморозить войну и закончить ее позже?"

Штеффен Гебештрайт отрицает, что заявление Рольфа Мютцениха можно расценивать как требование.

"Мы не оцениваем заявления парламентариев, но позиция канцлера относительно украинского конфликта остается и будет оставаться неизменной: мы поддерживаем Украину в ее защите против российского агрессора так долго, как потребуется, и всем, что мы считаем необходимым и можем передать", – сказал спикер.

Он также подчеркнул, что слова Мютцениха не являются позицией правительства, которое поддерживает 10 пунктов мирного плана Президента Владимира Зеленского.

На брифинге также выступил представитель МИД Себастьян Фишер, напомнивший слова главы своего ведомства Анналены Бербок о замораживании войны в Украине. В декабре прошлого года она заявила, что замороженный конфликт "зацементирует" насильственную власть Путина в Украине, что позволит оккупантам и дальше преследовать, пытать, насиловать и похищать украинцев на оккупированных территориях.

"Не надо забывать, что Россия начала войну на востоке Украины еще в 2014 году. Большими дипломатическими усилиями, в том числе Германии, конфликт был заморожен в рамках Минского процесса. Но все дипломатические усилия были торпедированы Россией, и снова начался горячий конфликт, агрессивная война, которая противоречит международному праву. Как оказалось, Путин тогда хотел не мира, а выиграть время на подготовку к войне", – заявил дипломат.

Заявление Рольфа Мютцениха вызвало негативную реакцию и возмущение многих немецких политиков-демократов, назвавших слова председателя фракции СДПГ угрожающими.

В ответ на критику Мютцених отметил, что поддерживает Украину, и подчеркнул, что Россия не должна выиграть эту войну.

"Я четко высказался за поддержку Украины, в частности, оружием и боеприпасами, но предлагал подумать не только о военной помощи, но и об условиях возможного прекращения войны", — пояснил он свою позицию.

Напомним, в декабре прошлого года глава фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених признал, что "полностью недооценил" имперское мышление Путина.

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