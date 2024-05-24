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Замороженные активы РФ: стало известно, передаст ли их Запад в пользу Украины

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Замороженные активы РФ: стало известно, передаст ли их Запад в пользу Украины

Фото: gettyimages.com

Соответствующее коммюнике подпишут в субботу, 25 мая.

Министры финансов G7 заложат основу для использования доходов от замороженных российских активов для помощи Украине. В то же время, передавать их нашему государству не будут.

Об этом пишет Bloomberg.

"Обсуждаются потенциальные схемы перевода чрезвычайных доходов, полученных от обездвиженных российских суверенных активов, в пользу Украины. Мы подтверждаем, что согласно нашим соответствующим правовым системам суверенные активы России в нашей юрисдикции будут оставаться обездвиженными, пока Россия не заплатит за ущерб", указывается в проекте коммюнике.

Текст документа может быть изменен до официального утверждения.

Напомним, в Европейской комиссии анонсировали первую выплату Украине по доходам от использования замороженных российских активов на территории Евросоюза в июле 2024 года.

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