Замороженные активы РФ: Украина может получать до 15 миллиардов евро ежегодно — Туск

В ходе переговоров по новому пакету санкций ЕС против России Польша потребует, чтобы Украина могла получать проценты от замороженных активов РФ.

Об этом сказал премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции в Брюсселе, передает Укринформ.

По его словам, если удастся достичь однозначного согласия по поводу того, что "проценты будут работать в пользу Украины", то до 15 миллиардов евро можно было бы ежегодно передавать Украине от замороженных активов РФ.

“После разговора, в частности, с президентом Еврокомиссии у меня есть надежда, приближенная к уверенности, что в этом деле мы найдем решение и это не потребует какой-либо большой дискуссии, голосования 27 стран. Мы найдем какие-нибудь способы, чтобы эти деньги начали частично работать на Украину”, — заявил Туск.

Напомним, ранее стало известно, что послы ЕС согласовали использование для Украины сверхприбылей, связанных с замороженными активами РФ. Для этого будет создан отдельный счет, на который будут перечисляться проценты.

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