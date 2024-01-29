Замороженные активы РФ: в ЕС согласовали использование для Украины сверхприбылей, связанных с российскими средствами

Создадут отдельный счет, на который будут перечисляться проценты от замороженных активов РФ.

Послы ЕС согласовали использование для Украины сверхприбылей, связанных с замороженными активами РФ.

Об этом в соцсети Х (Twitter) сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Юзвяк и бельгийское председательство в Совете ЕС.

По его словам, 29 января вечером послы ЕС наконец-то "дали зеленый свет первому шагу". Он добавил, что будут отложены доходы от замороженных российских активов на отдельный счет.

"Следующим шагом станет фактическая отправка наличных денег в Украину", — добавил он.

Позже бельгийское председательство опубликовало сообщение по этому решению.

"Послы ЕС только согласовали принципиальную позицию по использованию сверхприбылей, связанных с недвижимыми активами для поддержки реконструкции Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, российские активы – активы самого государства-террориста и связанных с ним лиц, находящихся в разных юрисдикциях и замороженные, должны работать для защиты от агрессии РФ и, безусловно, они должны быть конфискованы, заявил президент Украины.

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