Замороженные активы России: когда их конфискуют в пользу Украины и в чем нюанс

Ожидают финализации Совета ЕС.
Постоянные представители ЕС 8 мая проголосовали за использование доходов от замороженных российских активов в поддержку обновления Украины и ее военной защиты от агрессии РФ.
Об этом в соцсети Х сообщает Бельгийское председательство в Совете ЕС.
"Послы ЕС согласовали в принципе меры по чрезвычайным прибылям, полученным от замороженных активов России. Средства пойдут на поддержку восстановления и военной обороны Украины в условиях российской агрессии", – говорится в сообщении.
Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что если страны-члены ЕС смогут достичь быстрого согласия относительно предложений Еврокомиссии и высокого представителя ЕС об использовании поступлений от замороженных на территории ЕС суверенных активов российского Центробанка, Украина сможет воспользоваться первыми средствами из таких поступлений уже до 4 лет.
С начала полномасштабного вторжения в РФ демократические страны мира заблокировали российские финансовые активы на суммы более 300 млрд евро. По некоторым оценкам, большинство этих активов находятся в финансовых учреждениях на территории стран Европейского Союза, в частности в Бельгии.
Напомним, на открытой информации, на балансе Euroclear сейчас – 192 млрд евро активов российского Центробанка. ЕС ищет правовые механизмы для дальнейшего обращения с этими заблокированными ресурсами, а также с начисленными на них процентами, объем которых за прошедшие два года составил 5 млрд евро.
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