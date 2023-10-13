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Замороженные российские активы будут использованы для компенсации ущерба Украине – правительство Эстонии

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
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Время на прочтение
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Замороженные российские активы будут использованы для компенсации ущерба Украине – правительство Эстонии

Флаг Эстонии / Фото: Unsplash

В Эстонии заморожены активы на сумму около 38 миллионов евро.

Правительство Эстонии одобрило и направило в парламент поправку в Закон о международных санкциях. Это позволит использовать замороженные российские активы подсанкционных россиян для компенсации ущерба, нанесенного Украине в результате войны.

Об этом идет речь на сайте правительства Эстонии.

Россия должна заплатить

По мнению премьер-министра Каи Каллас, для России очень важно поднять цену агрессии. Нужно найти способы привлечь Россию к финансовой ответственности за ущерб, нанесенный Украине.

"Мы должны быть примером и стимулом для других европейских стран в установлении подобных правил. Россия должна компенсировать Украине весь причиненный войной ущерб. Важно, чтобы агрессия была наказана и чтобы ущерб, причиненный в результате агрессии, был компенсирован", — утверждает она.

В Эстонии надеются, что Евросоюз также как можно скорее завершит работу по развертыванию российских замороженных активов и выработке практических решений.

Напомним, президент Эстонии Алар Карис заявил: расширение Евросоюза уже показало, что это история успеха. Поэтому это нужно распространить на Украину.

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Дата публикации
Просмотры
22
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