"Заморозка" конфликта в Украине по линии фронта: у Путина прокомментировали мирный план Эрдогана

Песков заявил, что Путин и Эрдоган не обсуждали инициативу турецкого лидера по "замораживанию" конфликта в Украине.

Для России неприемлема "заморозка" конфликта в Украине по линии фронта.

Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал российским средствам массовой пропаганды 18 ноября.

"Путин и Эрдоган не обсуждали инициативу турецкого лидера по "заморозке" конфликта в Украине... Для РФ неприемлема "заморозка" конфликта в Украине по линии фронта", — заявил Песков о предложениях президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Также читайте У Путина гневно отреагировали на разрешение Байдена на дальнобойные удары по РФ

Напомним, президент Турции во время саммита G20 в Рио-де-Жанейро намерен представить свой план "замораживания" войны в Украине. По информации издания Bloomberg, "Эрдоган хочет предложить президенту Владимиру Зеленскому отложить обсуждение вопроса о вступлении Украины в НАТО как минимум на 10 лет в качестве уступки Владимиру Путину". Его план также предусматривает создание демилитаризированной зоны в Донбассе. Эрдоган предложит, как пишут журналисты, разместить там международные войска как дополнительную гарантию и гарантировать Украине поставку вооружения в качестве компенсации за согласие отсрочить присоединение к НАТО.

Конгресс США предлагает Штатам и НАТО ударить по военным из КНДР

Читайте также: