Заморозка войны в Украине через шесть лет приведет к прямому столкновению РФ и НАТО - исследование

Если война в Украине будет заморожена, России хватит шести лет, чтобы подготовить свои войска к прямому конфликту с НАТО.

Такие выводы сделали в исследовании германского общества наружной политики (DGAP). Его данные опубликовало немецкое издание Zeit. Эксперты ссылаются в своих выводах на источники в военных и спецслужбах Германии.

"Даже после почти двухлетней войны в Украине военный потенциал России выше, чем это представляется сейчас. Наибольшие потери людей и техники понесли сухопутные войска", — говорится в исследовании.

По мнению экспертов, Москва будет быстро наращивать свои военные возможности, и у стран НАТО есть от 5 до 9 лет, чтобы также нарастить свой потенциал и предотвратить возможный конфликт.

Авторы также считают, что одним из поводов к нему может стать нападение РФ на страны Балтики.

"Окно для возможного российского нападения откроется, как только у России возникнет впечатление, что нападение, например, в Прибалтике, может быть успешным", — говорится в исследовании.

Напомним, авторитетном американском издании Foreign Affairs 17 ноября появилась контроверсионная статья с заголовком "Переосмысление успеха в Украине", где авторы говорят о "тупике" войны, рассуждают о возможных переговорах, к которым "должен побуждать Вашингтон" и над тем, что Украина должна перейти к обороне вместо наступления.

Известный аналитик Тимоти Эш сообщил, что Украина ни в коем случае не перестанет воевать, и даже если помощь Соединенных Штатов за Трампа исчезнет, Европа не снизит поддержку Киева. По его мнению, Путин рассчитывает получить Украину на тарелочке. Больше о намерениях диктатора читайте в новости.

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