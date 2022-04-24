"Занимается не пастырством, а уничтожением душ": Литва призывает ЕС ввести санкции против патриарха Кирилла

"Занимается не пастырством, а уничтожением душ": Литва призывает ЕС ввести санкции против патриарха Кирилла

Литовская православная церковь – одна из 9 традиционных религиозных общин Литвы. Она находится под руководством Московского патриархата.

Литва призывает Евросоюз ввести санкции в отношении патриарха русской православной церкви Кирилла.

Как сказал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, патриарх Кирилл поддерживает войну в Украине. Об этом передает портал Delfi.

"Да. Есть такое предложение, но пока только продолжаются консультации для достижения консенсуса, поэтому нет окончательного ответа, будет ли это введено", – сказал министр.

Ландсбергис считает, что патриарх Кирилл занимается не пастырством, а уничтожением душ, поддерживая "войну и все ужасы, которые происходят в Украине".

Ландсбергис также сказал, что власти Литвы принимают участие в консультациях об отделении Литовской православной церкви от Московской епархии, но подчеркнул, что это вопрос самоопределения общины.

Напомним, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты майор Сергей Волина написал письмо Папе Франциску, чтобы тот помог спасти людей из Мариуполя.

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