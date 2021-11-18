Занимались сексом в авто и в подвале: учительницу музыки судят за интим с учеником

Занимались сексом в авто и в подвале: учительницу музыки судят за интим с учеником

Учительница занималась сексом с подростком в подвале своего двоюродного брата.

В Канаде 31-летней учительнице по музыке грозит тюрьма за секс в подвале с мальчиком-подростком. Но она утверждает, что студент сам принудил ее к интимной близости.

Об этом сообщает CTV News.

По данным следствия, учительница завела роман с бывшим подопечным во время работы в одной из школ Эдмонтона в 2018 году. Известно, что она преподавала у мальчика музыку в младших классах и поддерживала отношения с ним в дальнейшем.

Учительница призналась, что занималась сексом с 15-летним подростком в подвале своего двоюродного брата. Молодой человек также подтвердил этот факт. Но преподавательница уверяет, что была принуждена к интиму, а ученик утверждает, что секс был по взаимному согласию.

Также читайте Что происходит с вашим телом при регулярном сексе

Кроме того, парень рассказал следователям, что у него был оральный секс с учительницей еще и в ее автомобиле. Прокуратура добивается для подсудимой тюремного заключения на срок от четырех до пяти лет.

Адвокат женщины утверждает, что преступление было ситуативным, и нет никаких доказательств, что связь была систематической. Правозащитник попросит для бывшей учительницы условный срок. Окончательный приговор бывшей учительнице будет вынесен в декабре.

Напомним, в США экс-учительницу рисования обвинили в развращении ученика : женщина попала в тюрьму.

Читайте также: