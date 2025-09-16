- Дата публикации
"Запад-2025": Лукашенко торжественно заявил о ядерном сценарии на маневрах
Хотя Лукашенко после учений «Запад-2025» рассказал о якобы отработке применения ядерных боеголовок, пророссийские блогеры назвали военные учения России и Беларуси цирком.
Совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2025» завершились, однако их формат оказался значительно скромнее, чем ожидалось.
Об этом пишет NEXTA — оппозиционный белорусский канал.
Во время подведения итогов глава СБ Александр Лукашенко с бокалом шампанского заявил, что на маневрах отрабатывали сценарии с «атомными боеголовками».
«Обучение, которое проходит на территории Беларуси, — плановые российско-белорусские учения. И мы отрабатываем там все. Они тоже это знают, мы этого не скрываем: от стрельбы из стрелкового оружия до атомных боеголовок», — сказал Лукашенко.
Вместе с тем, в обществе обучение вызвало неоднозначную реакцию. Часть пророссийских комментаторов подвергла их критике, назвав «цирковой постановкой».
В белорусском Генштабе даже сообщили о развертывании нового комплекса под названием «Орешник», однако никаких фото или видео, подтверждающих это, не обнародовали.
Останутся ли российские войска в Беларуси
Одним из главных вопросов после завершения учений остается дальнейшее присутствие русских военных.
Напомним, что после аналогичных маневров в 2022 году именно с белорусской территории РФ начало полномасштабное вторжение в Украину.
Напомним, западные СМИ называют возможные сценарии после учений Запад-2025 России и Беларуси.
Между тем совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2025», происходившие вблизи границ Польши подошли к концу.
На фоне этого в Европе растут опасения, что 30 тыс. военных, вовлеченных в маневры, могут быть использованы для нападения на одну из стран НАТО. По аналогии с тем, как Россия вторглась в Украину после учений Запад-2021.