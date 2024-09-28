Запад должен установить собственные "красные линии" для Путина — немецкий дипломат

Москва должна будет задуматься, стоит ли пересекать указанные "красные линии" и столкнуться с последствиями.

Запад должен тратить меньше времени на беспокойство о "красных линиях" президента России Владимира Путина и установить свои собственные.

Такое мнение высказал опытный германский дипломат Вольфганг Ишингер, передает Politico.

"Россия постоянно говорит, если вы это сделаете, если вы пересечете ту или иную красную линию, мы можем пойти на обострение. Почему бы нам не вернуть это дело и сказать им: “У нас есть линии, и если вы разбомбите еще одно гражданское здание, то не удивляйтесь, если, скажем, мы доставим крылатые ракеты "Таурус" или Америка позволит Украине нанести удар по военным целям внутри России”, — предложил 78-летний бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, таким образом, уже Москва должна будет задуматься, стоит ли пересекать указанные "красные линии" и столкнуться с последствиями.

При этом дипломат подчеркнул, что, указав на "красную линию", Западу нужно будет сдерживать свои обещания и не проявлять слабости.

Ишингер имеет большой опыт побуждения враждующих сторон к переговорам, поскольку он являлся немецким переговорщиком во время балканских войн в 1990-х годах. Но он не умаляет важности переговоров с позиции силы.

"Мы должны напомнить себе, что Россия из-за своей истории, собственного опыта и культурного поведения не уважает уступок или слабости, но россияне уважают силу", — сказал он.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что применение украинской армией западного оружия большой дальности для ударов по России будет означать непосредственное участие стран НАТО в боевых действиях.

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