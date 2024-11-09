Запад готов возложить на Трампа ответственность за "грязное соглашение" в отношении Украины – The Times

Европейские правительства недовольны победой Дональда Трампа на выборах в США и боятся его. Однако победа Трампа имеет для Запада одно важное преимущество – повод отказаться от Украины.

Об этом пишет Макс Гастингс в статье The Times.

"Он (Трамп) лишит их ответственности в Украине и возьмет на себя большую часть вины за измену", – считает он.

Как пишет Гастингс, в последнее время становится все очевиднее, что Путин находится в выигрышной позиции, показав, что он жестче и подлее, чем Запад.

"Европейские страны, находящиеся в условиях экономических проблем, во многом обусловленных ценами на энергоносители, отчаянно хотят, чтобы российская нефть и газ снова текли к ним. Им откровенно скучно в Украине", – отмечает он.

Кроме того, пишет обозреватель, многие европейские чиновники и генералы высказывают мнение, что бессмысленно продолжать поддержку, если нет никакой надежды на победу Украины.

В то же время, как пишет автор, следует помнить, что Путин не пошел на войну только для того, чтобы добавить земли в свою империю. Его условием будет то, что Украина должна стать нейтральной, и это откроет путь для дальнейших завоеваний России в будущем, предостерегает Гастингс.

Макс Гастингс отмечает, что во избежание грядущей возможной войны на своей территории Европа должна настаивать на военных гарантиях будущего Украины. Кроме того, миллионы украинских беженцев в Европе вернутся домой только в том случае, если им будет куда вернуться, а не на заваленный обломками полигон для бомбардировок.

"И для Украины, и для западных союзников будет непросто найти выход из войны, который не будет сдачей Путину. Для этого жизненно важно продолжать вооружать и финансировать людей Зеленского... Только если Путин страдает от боли на поле боя, он может уступить любой. долей справедливости", Макс Гастингс подчеркивает эксперт.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность создания 800-мильной буферной зоны между российскими и украинскими войсками, которую будут патрулировать европейские и британские военные.

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