Запад может остаться без микросхем и военной оптики: к чему прибег Китай – FT

То, что Китай контролирует критически важные полупроводниковые материалы, сказывается на цепях поставок и вызывает опасения относительно сокращения западного производства передовых микросхем и военного оптического оборудования.

Об этом говорится в статье Financial Times.

В Европе за последний год почти удочки выросли цены на поставку германия и галлия. Эти элементы используются для производства полупроводников и компонентов военного и коммуникационного оборудования.

В Пекине это объяснили тем, что они защищают "национальную безопасность и интересы" в ответ на ограничения США продажи современных микросхем и оборудования для производства микросхем.

"Ограничение и дальнейший экспортный контроль подчеркнули доминирование Пекина в мировом снабжении десятков важнейших ресурсов", — говорится в сообщении.

В данных, приводимых геологической службой США указано, что страна производит 98% мировых поставок галлия и 60% германия.

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"Ситуация с Китаем критическая. Мы зависим от них", — рассказало изданию лицо, представляющее крупного потребителя полупроводниковых материалов.

Аналитики также отметили, что правительство президента Си Цзиньпина готово нацелиться на западные экономические интересы.

"Цель — нанести ответный удар на контроль над доступом Китая к самым современным микросхемам и другим передовым технологиям", — указано в сообщении.

Общий экспорт китайского гелия сократился примерно наполовину с момента введения контроля:

"Если Китай сократит экспорт галлия, как это было в первой половине года, то наши запасы будут израсходованы и возникнет дефицит", – указал он.

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