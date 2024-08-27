Запад может остаться без микросхем и военной оптики: к чему прибег Китай – FT

Китай производит 98% мировых поставок галлия и 60% германия.
То, что Китай контролирует критически важные полупроводниковые материалы, сказывается на цепях поставок и вызывает опасения относительно сокращения западного производства передовых микросхем и военного оптического оборудования.
Об этом говорится в статье Financial Times.
В Европе за последний год почти удочки выросли цены на поставку германия и галлия. Эти элементы используются для производства полупроводников и компонентов военного и коммуникационного оборудования.
В Пекине это объяснили тем, что они защищают "национальную безопасность и интересы" в ответ на ограничения США продажи современных микросхем и оборудования для производства микросхем.
"Ограничение и дальнейший экспортный контроль подчеркнули доминирование Пекина в мировом снабжении десятков важнейших ресурсов", — говорится в сообщении.
В данных, приводимых геологической службой США указано, что страна производит 98% мировых поставок галлия и 60% германия.
"Ситуация с Китаем критическая. Мы зависим от них", — рассказало изданию лицо, представляющее крупного потребителя полупроводниковых материалов.
Аналитики также отметили, что правительство президента Си Цзиньпина готово нацелиться на западные экономические интересы.
"Цель — нанести ответный удар на контроль над доступом Китая к самым современным микросхемам и другим передовым технологиям", — указано в сообщении.
Общий экспорт китайского гелия сократился примерно наполовину с момента введения контроля:
"Если Китай сократит экспорт галлия, как это было в первой половине года, то наши запасы будут израсходованы и возникнет дефицит", – указал он.
Ранее мы сообщали, что Китай направляет в Тайвань боевые самолеты и корабли.