Запад может "раздавить" Путина и посадить за стол переговоров: экс-советник НАТО назвал два условия

Ян Бжезинский говорит, что Запад еще не нанес нокаута.

Запад может раздавить кремлевского диктатора Владимира Путина и заставить его сесть за стол переговоров, но только посредством мышления КГБ и тактики Холодной войны.

Об этом говорит экс-заместитель помощника помощника министра обороны США по Европе и политике НАТО, эксперт по внешней политике и военным вопросам, Ян Бжезинский в интервью The Sun.

По мнению Бжезинского, Запад может сокрушить российскую военную машину и заставить Путина сесть за стол переговоров с помощью стратегии в стиле Холодной войны.

Он уверен, что Москву можно поразить при условии, если Запад полностью использует свое экономическое и военное доминирование. Вместо того чтобы искать урегулирование путем переговоров, считает эксперт, следует сосредоточиться на преобладании возможностей России продолжать войну.

"Я считаю, что россияне будут продолжать войну и иметь возможность продвигаться вперед довольно долго. Я действительно считаю, что Россию можно победить в этой войне. И это не значит, что нужно бежать в Россию и просить о соглашении, чтобы закончить войну. Нужно вникнуть в советский менталитет", — сказал он.

Он также уверен, что для приближения переломного момента Западу нужно применить ту самую тактику, которая помогла подавить СССР. А именно: усиление военной поддержки Украины, усиление экономического давления на РФ и запуск агрессивной информационной кампании, направленной на политическую элиту РФ.

Бжезинский в интервью также объяснил, что главная цель состоит в том, чтобы Путину пришлось сосредоточиться на проблемах внутри России. Он уверен, что это вынудит российского президента отказаться от своих экспансионистских амбиций.

"История повторяется, так что только возвращение к тактике Холодной войны может окончательно поставить Путина на колени", — заявил эксперт.

Расходы на оборону стран НАТО уже в десять раз превышают ежегодный военный бюджет России, оцениваемый в 120-150 млрд долларов. По его словам, Запад пока не смог применить все свои силы, чтобы завершить войну на условиях Украины.

"Нам еще предстоит нанести настоящий удар по российской экономике. Мы можем это сделать. Мы этого не сделали, и это позволяет российской военной машине двигаться вперед", — сказал он.

Бжезинский заверил, что более агрессивный подход, включая перекрытие доступа к западным финансовым системам и сокращение энергетических доходов РФ, поможет нанести сокрушительный удар по Кремлю. Более того, Бжезинский уверен, что Западу следует подорвать авторитет Путина внутри России путем привлечения самих россиян.

Эксперт добавил, что Украина должна стать членом Альянса, чтобы страна получила долгосрочные гарантии безопасности:

"Это, вероятно, единственное, что убедит Путина в том, что Украина больше не находится в серой зоне, уязвимой для его амбиций".

Даже в случае подписания мирного соглашения, крепкий мир между Россией и Украиной вряд ли сохранится на протяжении многих поколений, отметил эксперт. Он подчеркнул, что жестокость российского вторжения нанесла слишком глубокие раны, чтобы залечить их в ближайшем будущем.

"Это следствие той дикости и кровавой расправы, которую устроили россияне над украинцами", — сказал Бжезинский.

По словам эксперта, Украине будет тяжело иметь мирные отношения с РФ, пока Путин находится у власти. Он заявил, что лучшим сценарием может стать длительная, но стабильная конфронтация – подобно Холодной войне.

Напомним, экс-премьер-министр Британии Борис Джонсон объяснил, как избежать триумфа главы Кремля Путина в Украине, а именно нужно дать гарантии безопасности.

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