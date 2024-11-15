Запад начинает говорить с Путиным о мире: где в этих разговорах место Украины

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен закончить войну в Украине, однако не указал на каких условиях.

Во время своего выступления во Флориде Трамп отметил, что его администрация сосредоточится на российско-украинской войне.

Кандидат на должность госсекретаря США сенатор от штата Флорида Марк Рубио также заявлял, что мир в Европе является "ключевым вопросом для американцев".

Подробности читайте в материале ТСН.ua.

Европа перехватывает инициативу в переговорном процессе

Пока Трамп лишь формирует свою будущую властную команду и делает заявления, канцлер Германии Олаф Шольц уже поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. призвал Путина к выводу войск из Украины.

Во время сегодняшнего разговора с Путиным, как сообщает правительство ФРГ, Шольц в очередной раз осудил захватническую войну России против Украины и призвал российского диктатора вывести свои войска с территории Украины.

Он также призвал Россию проявить готовность к переговорам с Украиной ради достижения справедливого и продолжительного мира.

"Канцлер перед этим поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону и сделает это после разговора с президентом России", — добавили в правительстве ФРГ.

В то же время после общения с Владимиром Путиным, Олаф Шольцпозвонил по телефону не Зеленскому, а премьер-министру Польши Дональду Туску и сообщил ему детали разговора.

"Мне только позвонил канцлер Шольц, который рассказал о своем разговоре с Владимиром Путиным", – рассказал Туск в своей соцсети Х.

"Мне было приятно узнать, что канцлер не только четко осудил российскую агрессию, но и повторил позицию Польши: ничего об Украине без Украины", — подчеркнул польский премьер.

«Ящик Пандоры»

Однако, похоже, президент Украины не в восторге от такой коммуникации европейских лидеров с кремлевским диктатором. разговор позволит главе Кремля сменить обстановку и продолжить войну.

Сам же Зеленский после разговора лидеров Германии и России заявил, что этот разговор может открыть "ящик Пандоры" многословных переговоров, которые ничем не завершатся.

"Звонок Олафа [Шольца], по моему мнению, — это ящик Пандоры. Теперь могут быть другие разговоры, другие звонки", — подчеркнул президент Украины в своем вечернем обращении в пятницу, 15 ноября.

По словам украинского президента, это то, что Путин давно хочет.

«Ему [Путину] крайне важно ослабить его изоляцию, изоляцию России и вести обычные переговоры, которые не будут ничем завершаться. и привело к этой войне”, – отметил Зеленский.

Украинский лидер заверил, что в Киеве хорошо понимают эти вызовы и знают, как действовать.

Кремль заявляет о "новых территориальных реалиях"

Как сообщили пропагандисты российского агентства ТАСС, в ходе состоявшейся по инициативе немецкой стороны разговора с Шольцом глава Кремля заявил об "усилиях РФ по деескалации и поиске мирных развязок кризиса в Украине".

Российский диктатор заверил Шольца, что Москва открыта для возобновления переговоров по Украине, обвинив Киев в том, что они были прерваны.

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Путин в очередной раз подчеркнул, что возможные "договоренности по Украине" должны базироваться на "новых территориальных реалиях" и должны "устранить первопричины конфликта". Таким образом, хозяин Кремля настаивает на сохранении контроля РФ за оккупированными украинскими территориями и отказе Украины от вступления в НАТО.

Европа обеспокоена из-за Трампа

Польский президент Анджей Дуда на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что Дональд Трамп позволит России уничтожить Украину.

По его словам, Трамп должен уважать хотя бы те деньги, которые американцы предоставили Украине. деньги уважать.

Также Дуда рассказал, что время предстоящей встречи с Трампом обязательно обсудит российско-украинскую войну.

"Я буду представлять, конечно, не только в контексте самой ситуации в Украине, но и ситуации в нашей части Европы, наш взгляд, наших соседей, то, что у нас происходит вообще, а также в этом контексте американских интересов", – добавил Дуда.

Лидеры Европы обращаются в администрацию Байдена с последним призывом усилить американскую поддержку Украины и наложить дополнительные санкции на ключевые российские потоки доходов до завершения президентского срока 20 января. и Москвой, которая будет невыгодна для Украины и, возможно, закрепит достижения, полученные Россией после ее вторжения в 2022 году.

Исходя из этого, европейские лидеры настаивают на разрешении Украине использовать западное оружие, включая британские Storm Shadow и французские SCALP, для ударов по военным объектам в России. По их мнению, это значительно улучшит способность Украины защищаться от атак на критическую инфраструктуру. и Шольц выступают против таких ударов из-за риска эскалации.

"Когда мы общаемся с американскими партнерами, я надеюсь, что мы продолжим поддержку украинцев, в частности, по ударам вглубь территорий с помощью законной обороны", – заявил министр по европейским делам Франции Бенджамин Хаддад.

Евросоюз готовится к возможному взрывному президентству Трампа и стремится ускорить переговоры с Британией относительно нового оборонного пакта. Хотя ЕС является крупнейшим донором Украины (118 миллиардов евро с начала войны), Киев зависит от США в вопросах F-16 и ракет ATACMS.

"Мы собираемся сделать все возможное, чтобы поддержать Украину до прихода новой команды", – сказал начальник отдела закупок армии США Дуглас Буш.

Следует отметить, что, хотя США обязались использовать все имеющиеся средства для Украины до инаугурации Трампа, поставка некоторых видов оружия может растянуться на период после окончания каденции Байдена.

Трамп: угроза или спасение

В некоторых европейских странах и даже в Киеве считают, что победа Дональда Трампа на выборах президента США может стать лучшим вариантом для Украины, чем приход в Белый дом демократки Камалы Гаррис. Об этом пишет в пятницу, 15 ноября, издание Politico со ссылкой на анонимного республиканского внешнеполитического эксперта, знакомого с президентом Зеленским и его окружением.

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"Сейчас Трамп может щелкнуть пальцами и республиканцы в Палате проголосуют за большую помощь безопасности Украины", — говорит собеседник издания.

Кроме того, Трамп хоть и заявил, что стремится к тому, чтобы война закончилась, но на данном этапе не собирается лишать Украину поставок оружия, поскольку имеет в этом определенный личный интерес.

Со своей стороны Владимир Зеленский заявляет, что между ним и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом сложилось конструктивное взаимодействие. В частности, у украинской стороны была возможность изложить аргументы относительно своего видения достижения мира

Глава государства подчеркнул, что не слышал от Трампа отрицаний позиции Украины. На вопрос журналиста о том, заставляют ли Украину участвовать в переговорах со страной-агрессором, Зеленский отметил, что Украина является независимой страной, которую нельзя принуждать к чему-либо.

"Мы – независимая страна. И мы во время этой войны – и наш народ, и я лично в переговорах с США, и с Трампом, и с Байденом, и с европейскими лидерами – доказали, что с нами риторика "садись и слушай" не работает", — заметил глава государства.

Трамп вскоре номинирует на должность госсекретаря сенатора от штата Флорида Марко Рубио.

Глава МИД Германии Анналена Бербок прокомментировала выбор вновь избранного президента США Дональда Трампа, который планирует назначить госсекретарем Марко Рубио.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что Пекин впервые отправил России летальное оружие для использования в войне против Украины. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель теперь призывает ввести санкции против Китая.

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