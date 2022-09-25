Запад не нужно слушать бряцание оружием Путина, а следует поддерживать Украину — Трасс

Великобритания и ее союзники должны "не слушать угрозы Путина и его бряцания оружием, а должны и дальше поддерживать Украину".

Об этом заявила премьер Великобритании Лиз Трасс, передает CNN.

На вопрос, как западные лидеры должны отреагировать, если Путин усилит военную активность в Украине, Трасс ответила, что они "не должны слушать его бряцание оружием и его фиктивные угрозы".

Также читайте Российское вторжение терпит неудачу: Трасс и Фон дер Ляйен совместно заверили в поддержке Украины

"Вместо этого нам нужно продолжать вводить санкции против России и поддерживать украинцев", — подчеркнула премьер.

По ее словам, объявление Владимиром Путиным мобилизации для усиления вторжения в Украину свидетельствует о том, что Киев "перехитрил" российского диктатора.

"Я думаю, что его перехитрили украинцы. Мы видели, как украинцы продолжают противостоять российскому наступлению. И я думаю, что он не предполагал силы реакции свободного мира", — отметила Трасс.

Ранее Лиз Трасс заявила, что Британия увеличит военную поддержку Украины.

Читайте также: