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Запад не нужно слушать бряцание оружием Путина, а следует поддерживать Украину — Трасс

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Запад не нужно слушать бряцание оружием Путина, а следует поддерживать Украину — Трасс

Лиз Трасс / Фото: Getty Images

По ее словам, украинцы "перехитрили" российского диктатора.

Великобритания и ее союзники должны "не слушать угрозы Путина и его бряцания оружием, а должны и дальше поддерживать Украину".

Об этом заявила премьер Великобритании Лиз Трасс, передает CNN.

На вопрос, как западные лидеры должны отреагировать, если Путин усилит военную активность в Украине, Трасс ответила, что они "не должны слушать его бряцание оружием и его фиктивные угрозы".

"Вместо этого нам нужно продолжать вводить санкции против России и поддерживать украинцев", — подчеркнула премьер.

По ее словам, объявление Владимиром Путиным мобилизации для усиления вторжения в Украину свидетельствует о том, что Киев "перехитрил" российского диктатора.

"Я думаю, что его перехитрили украинцы. Мы видели, как украинцы продолжают противостоять российскому наступлению. И я думаю, что он не предполагал силы реакции свободного мира", — отметила Трасс.

Ранее Лиз Трасс заявила, что Британия увеличит военную поддержку Украины.

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Дата публикации
Просмотры
642
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