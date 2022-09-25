Запад не нужно слушать бряцание оружием Путина, а следует поддерживать Украину — Трасс

По ее словам, украинцы "перехитрили" российского диктатора.
Великобритания и ее союзники должны "не слушать угрозы Путина и его бряцания оружием, а должны и дальше поддерживать Украину".
Об этом заявила премьер Великобритании Лиз Трасс, передает CNN.
На вопрос, как западные лидеры должны отреагировать, если Путин усилит военную активность в Украине, Трасс ответила, что они "не должны слушать его бряцание оружием и его фиктивные угрозы".
"Вместо этого нам нужно продолжать вводить санкции против России и поддерживать украинцев", — подчеркнула премьер.
По ее словам, объявление Владимиром Путиным мобилизации для усиления вторжения в Украину свидетельствует о том, что Киев "перехитрил" российского диктатора.
"Я думаю, что его перехитрили украинцы. Мы видели, как украинцы продолжают противостоять российскому наступлению. И я думаю, что он не предполагал силы реакции свободного мира", — отметила Трасс.
Ранее Лиз Трасс заявила, что Британия увеличит военную поддержку Украины.
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