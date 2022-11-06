Запад не видит другого выбора, кроме продолжения поддержки Украины – WSJ

Западные дипломаты говорят, что Вашингтон и его союзники не видят перспектив скорейшего прекращения войны в Украине путем переговоров, учитывая высокие ставки для Москвы и Киева, а также тот факт, что обе стороны верят в свою победу.

Организация Североатлантического договора ( НАТО ) и его члены заявляют, что они полны решимости продолжать оказывать экономическую и военную помощь Украине, поскольку она борется за возвращение достижений российских войск и наказать Москву санкциями за ее нападение на своего соседа. В то же время лидеры западных стран пока не имеют ясного представления о том, как может выглядеть мирное урегулирование войны России против Украины.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Однако партнеры не подталкивают нашу страну к решениям, противоречащим ее интересам.

Некоторые законодатели США, озабоченные расходами на войну и возможностью эскалации, настаивали на мирных переговорах. Законодатели-республиканцы подвергли сомнению продолжение финансирования, а недавний опрос Wall Street Journal показал, что поддержка Украины среди избирателей-республиканцев падает.

Но правительства США и Европы говорят, что Кремль усугубляет войну, а не создает возможности для настоящих переговоров.

"Я не думаю, что ни Берлин, ни Париж, ни Вашингтон сейчас подтолкнут Киев принять то, что, по мнению Зеленского, не в интересах Украины", — сказал глава офиса Европейского совета по международным отношениям в Варшаве Петр Бурас.

Так, официальные лица говорят, что существует потенциал для разногласий между западными правительствами, если, например, украинские войска в дальнейшем бросят вызов главе Кремля Путину, стремясь деоккупировать территорию Крыма, который РФ аннексировала в 2014 году. При этом лидеры пока откладывают этот вопрос.

В то же время The Wall Street Journal пишет: "В связи с тем, что Украина возвращает оккупированную Россией территорию, а ее граждане сталкиваются с прекращением электроэнергии и водоснабжения, вызванными нападениями России на гражданские объекты, президент Украины Владимир Зеленский говорит, что сейчас не время отступать, и что долгосрочного мира с господином Путиным невозможно достичь."

Хотя дипломаты говорят, что западные страны обмениваются мнениями о возможных условиях мира, публично почти все лидеры и чиновники избегают замечаний, которые могли бы угрожать Украине.

Путин говорит, что он открыт к переговорам, как только США направят Киев к переговорам. Но учитывая эскалацию войны российским президентом, провозглашенную им аннексию украинской территории и мобилизацию дополнительных войск на фронт, западные правительства не предпринимают попыток принудить Зеленского к мирным переговорам.

Дипломаты также отмечают, что в европейских столицах обеспокоены какими-либо формами внештатной дипломатии с Россией, после того, как Франция и Германия выдвигали предложения о возможных мирных договоренностях перед полномасштабной агрессией РФ и регулярно вступали в контакты с Кремлем в первые недели войны.

The Wall Street Journal отмечает, что разногласия могут возникнуть позже.

Так, бывший французский чиновник, являющийся сейчас профессором Центра изучения войны в Дании, Оливье Шмитт отметил, что наиболее острым будет вопрос о том, должна ли Украина бойкотировать мирные переговоры с РФ, пока не отвоюет всю свою утраченную территорию, включая Крым.. Если переговоры продлятся, пока Россия будет продолжать оккупировать часть Украины, сколько усилий нужно будет приложить Киеву, чтобы вернуть всю свою территорию.

"В какой-то момент одни страны будут пытаться обуздать Украину, а другие будут говорить, что они полностью вправе пытаться максимизировать свои требования", — сказал он.

Глава варшавского офиса Европейского совета по международным отношениям Петр Бурас отметил, что еще один раскол в западных столицах связан с тем, возможен ли какой-либо крепкий мир без устранения Путина.

Также сообщается, что сейчас даже политики, когда-то являвшиеся главными сторонниками более тесных связей с Россией, говорят, что Запад должен продолжать свой нынешний курс.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье во время телефонного разговора с министром иностранных дел Китая Ван I обсудил войну России против Украины.

Недавно в Кремле заговорили о переговорах с США и назвали условие – "прислушаться к "беспокойствам РФ".