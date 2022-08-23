Запад никогда не признает незаконное присоединение украинских территорий к РФ – Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что Запад никогда не признает так называемые "референдумы" о присоединении украинских территорий к РФ.

Шольц также заявил, что за продовольственный кризис в мире несет ответственность Россия, никто другой.

Об этом канцлер сказал во время выступления на втором саммите Крымской платформы во вторник, 23 августа.

Он также добавил, что Германия и Канада согласовали новый пакет военной помощи в Украине. Кроме того, немецкое правительство будет продолжать финансовую помощь Украине.

"Мы даем новый пакет, который включает также некоторые системы противовоздушной обороны. Мы продолжаем помогать в восстановлении Украины. Наш рынок труда и дальше открыт для всех, кто был вынужден бежать от российского террора", — уточнил канцлер.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок проинформировала во время брифинга 23 августа, что Германия планирует в ближайшие недели передать Украине новейшие системы ПВО IRIS-T SLM.

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