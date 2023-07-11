Запад обиделся на Зеленского из-за сообщения о НАТО в Twitter: "Заходит слишком далеко"

Впрочем, некоторые западные дипломаты заявили, что понимают чувство украинского президента, ведь в его стране идет война.

На Западе некоторые дипломаты не поняли критику президента Украины Владимира Зеленского в адрес НАТО и обиделись за это, заявив, что он " заходит слишком далеко".

Об этом пишет издание Politico.

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"Я критически отношусь ко многим аспектам и особенно к отношению некоторых союзников, но я считаю, что это не продуманный и справедливый подход. Он заходит слишком далеко ", — сказал один высокопоставленный дипломат из Центральной Европы.

Впрочем, некоторые западные дипломаты заявили, что понимают чувство украинского президента.

"Его разочарование можно понять, учитывая агрессивную войну России. Сообщники всегда согласовывают коммюнике. Саммит продемонстрирует непреклонную и непоколебимую поддержку Украины", — сказал первый высокопоставленный дипломат НАТО.

Второй высокопоставленный дипломат НАТО добавил: "Мы уважаем все, что он говорит. Потому что они находятся в центре войны, и вполне понятно, что у них самые большие надежды".

Один источник, знакомый с текущим проектом текста, сказал, что союзники посылают Киеву мощный сигнал и что этот язык почти окончательный, который Украина должна принять.

Напомним, днем 11 июля украинский президент Владимир Зеленский подверг критике страны-члены НАТО за "неопределенность и неготовность ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса". В сообщении в Twitter он написал, что Украина получила сигналы от НАТО о том, что обсуждаются формулировки по безопасности государства, однако это формулировка только по приглашению, а не по членству Украины.

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