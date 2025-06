Запад опасается, что в течение двух лет столкнется с "ужасной двойной войной" против России и Китая

Си Цзиньпин и Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

Британские военные руководители предупреждают об угрозе масштабного конфликта, который может разразиться уже в течение следующих двух лет. Речь идет об одновременной войне против двух авторитарных супердержав – России и Китая, которые, по мнению генералов, могут координировать действия против Запада.

Об этом пишет Daily Mail.

Об этом рассказал генерал сэр Патрик Сандерс, бывший глава британской армии, в интервью подкасту The Times The General and The Journalist. По его словам, Министерство обороны Великобритании уже разрабатывает сценарии и планы реагирования на такое развитие событий, включая военные учения и "игровые модели".

Реклама

"Мы можем оказаться в ситуации, когда так называемые государства-оси - Россия и Китай, потенциально поддержанные Ираном и Северной Кореей, - скоординируют усилия по разрешению войны на два фронта", - подчеркнул Сандерс.

По его оценке, такой сценарий может начаться с военной эскалации в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности, с вторжения КНР на Тайвань. В ответ США будут вынуждены опрокинуть значительную часть своих сил в Азию, открыв окно возможностей для Кремля в Европе.

"Россия может воспользоваться ослаблением западного присутствия в Европе и попробовать локальную агрессию - например, против стран Балтии или на Севере, скажем, на архипелаге Шпицберген. Они захватят ограниченную территорию, скроются за ядерным зонтиком и бросят вызов НАТО", - предполагает генерал.

Сандерс подчеркивает: если в случае вторжения России на территорию государства-члена Альянса НАТО не примет мер, это означает фактический крах организации. Единственный способ этого избежать — масштабное и срочное перевооружение.

Реклама

Между тем, в США министр обороны Пит Хегсет призвал страны НАТО договориться о значительном увеличении военных расходов — в частности для того, чтобы удовлетворить требования президента Дональда Трампа. На предстоящем саммите Альянса в Гааге 24–25 июня обсуждается компромисс: повысить базовые оборонные расходы до 3,5% ВВП к 2032 году, еще 1,5% — направить на смежные сферы безопасности.

Однако некоторые страны все еще не готовы к таким расходам. К примеру, премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер не пообещал довести расходы до 3% ВВП даже до 2034 года.

На прошлой неделе министр обороны Германии решительно предупредил, что НАТО должна быть готова к возможному нападению со стороны России в течение следующих четырех лет.

Генерал Карстен Брейер в интервью BBC заявил, что Россия представляет "очень серьезную угрозу" для западного оборонного альянса — угрозу, которую он не видел более чем за 40 лет военной службы.

Реклама

По его словам, Кремль производит стремительное наращивание вооружений. Только в 2024 году российский военно-промышленный комплекс выпустил более 1500 основных боевых танков и около четырех миллионов снарядов калибра 152 мм. Это значительно превышает потребности войны против Украины, что, по мнению Брейера, свидетельствует о подготовке потенциального конфликта с НАТО.

"Мы видим не только стремление, но и системную подготовку к предстоящему нападению. В фокусе страны Балтии", - сказал генерал. По его словам, аналитики считают, что предполагаемое окно угрозы открывается в 2029 году. Впрочем, он предупредил, что Североатлантический союз должен быть готов к нападению уже сейчас. "Мы должны быть способны воевать сегодня вечером", - подчеркнул Брейер.

Он также назвал Сувалкский коридор – стратегический регион между Польшей и Литвой, отделяющий Калининградскую область от Беларуси – одним из самых уязвимых участков Альянса.

"Когда находишься в странах Балтии, ощущение непосредственной угрозы со стороны России очень реально. Это пронизывает каждый разговор, каждое военное планирование", - добавил он.

Реклама

Параллельно с ростом угроз премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер объявил новую стратегию перевооружения. В рамках оборонного смотра правительство планирует построить 12 атомных подлодок и по меньшей мере шесть заводов по производству боеприпасов. Новая программа объявлена под лозунгом "готовность к бою".

В Германии канцлер Фридрих Мерц протолкнул через Бундестаг пакет финансирования на сумму 500 миллиардов евро – на оборону, инфраструктуру и совместные проекты с Украиной. Часть средств будет направлена на создание производства ракет большой дальности на украинской территории.

Сегодня Мерц находится с визитом в Вашингтоне, где проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом. Основная цель переговоров – убедить Белый дом в сохранении политической и военной поддержки Запада Украины. Как отмечают источники в Берлине, Мерц рассчитывает, что рекордные оборонные расходы Германии понравятся Трампу и укрепят доверие между лидерами.

Особое внимание вызвал вчерашний телефонный разговор между Трампом и Путиным, по данным дипломатических источников, состоявшийся в холодной тональности. Источники в окружении президента США утверждают, что он "крайне разочарован" кремлевской риторикой и промедлением Москвы в вопросе безопасности.

Реклама