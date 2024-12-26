"Запад показывает, насколько он слаб": Жорин о вероятном нападении РФ на Эстонию

Жорин предполагает, что, несмотря на 5 статью, НАТО не предоставит Эстонии достаточной помощи, если РФ решит на нее напасть.
Данные американского издания Politico, что РФ планирует провокации в програничном эстонском городе Нарва, населенном преимущественно русскоязычными, вполне вероятны.
Такое мнение высказал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.
"Что касается возможности нападения РФ на Эстонию и подготовительные и разведывательные мероприятия России. Не сомневаюсь, что они это планируют", — подчеркнул Жорин.
По его мнению, поскольку Россия не видит адекватной реакции Запада на свои действия, то будет наглеть все больше, а впоследствии от угроз и провокаций перейдет к реальным действиям.
"Понимая, что напав, например, на Эстонию, НАТО тоже не "впишется" так, как должно. Всем своим поведением Запад показывает, насколько он слабый. Россия это обязательно использует", – убежден военный.
Ранее издание Politico писало, что эстонский город Нарва, расположенный на границе с Россией, стал центром противостояния постоянным провокациям со стороны Москвы, среди которых — глушение навигации и использование беспилотников. в восточной Эстонии, где проживают этнические русские, в частности, в городе Нарва.
Напротив Нарвы через реку находится российский город Ивангород. В прошлом году возле российско-эстонского пограничного перехода установили плакат с надписью "Границы России нигде не заканчиваются". На нем традиционно изображен диктатор Владимир Путин.
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