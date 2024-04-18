Запад призывает Израиль к воздержанию и не атаковать Иран в ответ: острый ответ Нетаньяху

На Западе считают, что эскалация "не принесет пользы никому – ни безопасности Израиля, ни многим десяткам заложников".

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, комментируя призывы Запада быть сдержанными и не наносить ответного удара по Ирану, подчеркнул, что его страна будет принимать собственные решения по защите.

Об этом пишет Reuters.

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"Соединенные Штаты, Европейский Союз и группа стран G7 объявили о планах рассмотреть ужесточение санкций против Ирана, которые считаются направленными на успокоение Израиля и убеждение его умерить свою месть за удары Ирана", — говорится на сайте информационного агентства.

После встречи с министрами иностранных дел Германии и Великобритании, посетившими Израиль в рамках скоординированных мер Кэмерон заявил, что теперь очевидно, что Израиль планирует ответить на удары иранских ракет и беспилотников.

"Я хочу четко дать понять – мы будем принимать собственные решения, и государство Израиль сделает все необходимое, чтобы защитить себя", – подчеркнул Нетаньяху.

Напомним, мы рассказывали, как Израиль отразил ракетно-дроновый удар Ирана и какую цель преследовал Тегеран.

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