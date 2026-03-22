"Запад раскололся": Стубб назвал три преимущества Украины и главную угрозу миру

Настроения европейских лидеров по глобальной безопасности и перспективам завершения войны в Украине становятся все более прагматичными. Президент Финляндии Александр Стубб, еще недавно призвавший к спокойному диалогу с новой американской администрацией, сейчас характеризует ситуацию емкой фразой: «Спасайте то, что можете».

Эволюцию взглядов влиятельного финского политика и его оценку украинских шансов на успех анализирует The Telegraph.

Крах иллюзий по поводу санкций

Главной причиной пессимизма Стубба стало изменение внешнеполитического курса США, в частности, смягчение нефтяных санкций против РФ. Год назад финский лидер ожидал, что Вашингтон и Брюссель выступят единым фронтом, введя сокрушительные ограничения против Москвы в случае отказа от прекращения огня. Сейчас российские танкеры свободно доставляют нефть, которая, по оценкам экспертов, приносит Кремлю дополнительные 150 миллионов долларов ежедневно.

Стубб откровенно называет этот шаг «весьма вредным для Украины», ведь он напрямую подпитывает российскую военную машину, спасая ее от неизбежного экономического краха. Политик констатирует: Запад раскололся, США действуют самостоятельно, а Европа для Америки отошла на третий план приоритетов.

Три повода для оптимизма Украины

Несмотря на мрачные глобальные прогнозы по трансатлантическому единству, президент Финляндии видит существенные положительные сдвиги непосредственно для нашего государства. Он выделяет три фактора, которые делают позицию Киева значительно сильнее, чем год назад:

Дипломатия: Украина активно вовлечена в мирные переговоры и движется к согласованию гарантий безопасности от США.

Ситуация на фронте: Силы обороны эффективно оттесняют врага и возвращают территорию.

Изнурение армии РФ: Украинские военные благодаря массированному использованию дронов наносят россиянам катастрофические потери (более 90 тысяч ликвидированных оккупантов за последние три месяца). Россия просто не успевает вербовать новых солдат такими темпами.

В конце концов, надежда Стубба на скорейшее принуждение РФ к миру с помощью США изменилась на понимание того, что Украина вынуждена опираться на собственную военную мощь в условиях, когда Запад больше не действует как монолит.

