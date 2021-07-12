Запад США охватила аномальная жара, в регионе бушуют масштабные лесные пожары: что известно

В Долине Смерти зафиксировали 54 градуса по Цельсию. Это самая высокая температура в регионе с июля 1913 года.

Запад США охватила аномальная жара, которая привела к ряду масштабных лесных пожаров и смертельной авиакатастрофе.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что в Северной Калифорнии в воскресенье, 11 июля, из-за усиления лесного пожара пришлось временно закрыть главную автомагистраль.

Кроме того, власти призвали калифорнийцев снизить энергопотребление, поскольку "крупный лесной пожар на юге Орегона вывел из строя межгосударственные линии электропередач и на юг штата не попало около 5,5 тыс. мегаватт электроэнергии".

Днем ранее в Аризоне при обследовании лесного пожара в сельской местности округа Мохаве разбился самолет Beech C-90. В результате аварии погибли двое членов экипажа, в том числе 62-летний экс-начальник пожарной охраны Тусона и 48-летний пилот, нанятый Лесной службой США.

Между тем еще один пожар разрушил не менее шести домов в городе Дойл в округе Лассен в Калифорнии.

Заметим, что в Долине Смерти в пятницу и субботу зафиксировали 54 и 53 градуса по Цельсию соответственно. Это самые высокие показатели в регионе с июля 1913 года, когда температура достигла 57 градусов по Цельсию.

Рекордной отметки достигла также температура в городе Палм-Спрингс в Южной Калифорнии (49 градусов по Цельсию) и Лас-Вегасе в Неваде (47 градусов по Цельсию).

В связи с этим крупнейший поставщик электроэнергии в Неваде NV Energy призвал клиентов экономить электроэнергию.

А губернатор Айдахо Бред Литтл мобилизовал национальную гвардию штата для помощи в борьбе с пожарами, возникшими после того, как по пострадавшему от засухи региону прокатились грозы.

Напомним, что в северных горных районах Калифорнии из-за высокой температры воздуха возникли несколько масштабных пожаров, которые уничтожили более десятка домов. Власти эвакуировали около 2800 человек и закрыла почти 200 квадратных миль (518 квадратных километров) национального леса Плумас.

Напомним, синоптики прогнозировали экстремальную жару в четырех штатах США, а в Долине Смерти — до 50 градусов.

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