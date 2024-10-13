"Запад уже бы нас разбомбил": Лукашенко похвалил Путина за изменения в ядерной доктрине

Объявленные Россией изменения в своей политике ядерного оружия давно назрели и, вероятно, "охладят пыл" его западных "врагов".

Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью, которое транслировалось в воскресенье, 13 октября, сообщает Reuters.

"Эту доктрину давно нужно было восстановить", — сказал Лукашенко, в прошлом году договорившийся с Путиным о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси.

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Он сказал российскому телерепортеру, что западные ракеты "уже разбомбили бы нас, особенно Россию", если бы Запад не прислушался к предыдущим ядерным сигналам Путина.

По мнению Лукашенко, изменение ядерной доктрины, "вероятно, охлаждает их пыл".

Как известно, 25 сентября Путин заявил, что Россия расширяет список сценариев, которые могут побудить его рассмотреть возможность запуска ядерного оружия, в том числе если у него будет достоверная информация о массированной трансграничной атаке против нее с применением самолетов, ракет или беспилотников. По словам кремлевского диктатора, Москва будет рассматривать любую атаку на нее при поддержке ядерного государства как совместную атаку.

Это объявление явилось ответом Кремля на обсуждение в Соединенных Штатах и Великобритании разрешения Украине на запуск поставленных Западом обычных ракет большой дальности для поражения целей в глубине России.

Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предостерег власти Украины от "военного вторжения" в Беларусь.

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