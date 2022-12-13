Запад уже послал четкий сигнал людям в окружении Путина: эксминистр о переговорах за спиной диктатора

По словам Владимира Огрызко, серьезные переговоры уже продолжаются.
Запад уже послал четкий сигнал тем людям в окружении главы России Владимира Путина, которые на сегодняшний день чрезвычайно много потеряли. Пока у них еще есть определенные возможности. Более того, они хотели бы вернуться к своей жизни на Западе в обмен на определенные уступки, и эти уступки должны быть прописаны и продиктованы этим самым коллективным Западом потому, что останется после поражения России в войне против Украины.
Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире "НВ".
"Мне кажется, что это самый оптимальный вариант, который сегодня на столе. Надеяться, что отступит Путин — нет никаких надежд", добавил он.
Диктатор, по словам дипломата, не может проигрывать.
"Это код, записанный в сознании русского населения: если царь проиграет, то нам нужен другой царь. Предыдущего царя выносят ногами вперед, или он внезапно почему-то умирает. Это Путин прекрасно понимает. Поэтому он будет идти к последнему русскому солдату и будет уничтожать Россию до России. последней тонны нефти и кубометра газа", — сказал Огрызко.
По его словам, окружение Путина "еще о чем-то думают, в основном (исходя из собственных интересов, далеко не российских), но то, что может помочь им удержаться у власти, дальше грабить Россию (или то, что от нее останется), но неплохо жить на Западе, вот для них такой сигнал вполне очевиден".
Бывший министр также предположил, что уже не одну неделю и месяц продолжаются "очень серьезные переговоры" о том, как должна завершиться война в Украине.
Ранее Огрызко говорил о том, что террор против украинских дипломатов вряд ли запугивает их.
Так, бывший министр иностранных дел Украины прокомментировал взрыв в посольстве в Испании.
Напомним, 30 ноября, в посольстве Украины в Мадриде раздался взрыв. Из-за этого пострадал один из сотрудников дипломатического ведомства.
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