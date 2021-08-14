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Запад Японии страдает от рекордных наводнений, срочно эвакуируют почти миллион человек

Запад Японии страдает от рекордных наводнений, срочно эвакуируют почти миллион человек

Associated Press

По прогнозам, в ближайшие дни непогода накроет всю страну.

От рекордных наводнений страдает запад Японии — в трех префектурах объявлена эвакуация, речь идет о почти миллионе человек.

Об этом 14 августа — в сюжете ТСН.19:30.

В Хиросиме за сутки выпала месячная норма осадков. Подтоплены сотни домов, разрушены мосты, дамбы и дороги. Оползень в одном из районов накрыл дом — погибла местная жительница, ее муж с дочкой считаются пропавшими без вести.

Японская метеослужба называет эти осадки беспрецедентными. По прогнозам, в ближайшие дни непогода накроет всю Японию.

Тем временем на юге Турции продолжаются масштабные лесные пожары, а на севере страны другая беда — наводнение. Жертв непогоды уже 44. Десятки людей считаются пропавшими без вести. Из затопленных районов эвакуировали больше двух тысяч жителей. А те, кто остался в зоне бедствия, отрезанные от мира, потому что большая вода уничтожила мосты и дороги.

Новости мира: от рекордных наводнений страдает Япония

Новости мира: от рекордных наводнений страдает Япония
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