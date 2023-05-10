Западная разведка объяснила, почему в этом году парад в Москве был достаточно скромным

Разведка Британии подтвердила, что единственным танком на параде был старинный Т-34.

Нынешний скромный "парад Победы" в Москве осветил явные проблемы ВС РФ с техникой и стратегической связью, с которыми военные сталкиваются через 15 месяцев после начала войны в Украине.

Об этом говорится в отчете британской разведки.

Отмечается, что в параде приняли участие более 8000 военнослужащих, но большинство составляли вспомогательные, военизированные силы и курсанты военных учебных заведений. Единственным личным составом развернутых формирований регулярных войск являлись контингенты железнодорожных войск и военной полиции.



Также разведка Британии подтвердила, что единственным танком на параде был старинный Т-34.

"Несмотря на большие потери в Украине, Россия могла поставить больше бронетехники. Впрочем, вероятно, власти воздержались от этого, поскольку хотят избежать внутренней критики по приоритетности парадов над боевыми операциями", — предположили в разведке.

Скромный парад Победы в Москве

Напомним, в этом году военный парад в Москве был коротким и довольно скромным – без авиации и с одним танком. По Красной площади проехался лишь один танк Т-34 1940-х годов. Как отмечается, он – музейный и произведенный в Украине. По открытой информации, Т-34 складывался на заводе в Харькове в течение 1940-1958 годов.

Кроме того, организаторы парада в Москве вдруг отменили воздушную часть празднований. Что стало причиной такого решения – неизвестно.

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