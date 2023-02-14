Западная разведка выяснила, скапливают ли россияне самолеты на границе с Украиной

СМИ распространяли информацию о подготовке РФ к "воздушной кампании".
В США не видят признаков наращивания Россией авиации для массированной атаки на Украину, о чем писало издание Financial Times со ссылкой на два источника среди официальных лиц.
Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время брифинга в Брюсселе во вторник, 14 февраля.
"Мы знаем, что в России остается в запасе значительное количество авиации… Вот почему мы подчеркиваем, что должны делать все возможное, чтобы Украина получила как можно больше средств противовоздушной обороны", — заявил глава Пентагона.
По данным FT, такой информации обмениваются союзники по НАТО. Один из дипломатов НАТО заявил, что, по мнению союзников Украины, Россия "готовится к воздушной кампании и пытается атаками вывести из строя ПВО Украины".
Как сообщало Financial Times, в России могло остаться более 80% авиации.
Напомним, ранее министр обороны США сообщал, что не имеет заявления об истребителях для Украины. Он также прокомментировал тему поставки Украине боевой авиации.
В то же время премьер Польши пояснил, что решение о передаче Украине истребителей F-16 должно принимать Североатлантический альянс.
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