Западноафриканские страны развернут резервные войска для подавления хунты в Нигерe

Пока неизвестно, где, когда и каким составом будут развернуты силы.

Лидеры западноафриканских стран решили активировать резервные силы для возможного их использования во время операции в Нигере, чтобы подавить мятеж мятежников, устроивших в стране государственный переворот.

Об этом сообщает Reuters.

Во время саммита Ecowas в Нигерии был отдан приказ разместить резервные силы для операции по восстановлению конституционного порядка в Нигере, несмотря на угрозы хунты убить свергнутого президента в случае интервенции.

Пока неизвестно, где, когда и каким составом будут развернуты силы.

Президент комиссии Ecowas Омар Алье Турей заявил, что существует решение "военных властей субрегиона о развертывании резервных сил сообщества" по ситуации. В Нигере. Кроме того, он заявил, что все дальнейшие действия будут производиться блоком, а не отдельной страной.

"Это не одна страна против другой страны. У общества есть инструменты, под которыми подписались все члены", — заявил Турей.

На встрече в Нигерии присутствовало 9 из 11 глав государств блока, среди которых президенты Сенегала, Ганы, Кот-д'Ивуара, Того, Бенина, Гвинеи-Бисау и Сьерра-Леоне. Также участвовали лидеры Мавритании и Бурунди, не входящие в Ecowas.

"Очень важно, чтобы мы уделяли первостепенное внимание дипломатическим переговорам и диалогу как основу нашего подхода", — отметил президент Нигерии Бола Ахмед Тинубу.

В настоящее время страны намерены ввести санкции против мешающих восстановить в Нигере конституционный строй.

"Ни один вариант не рассматривается, включая применение силы как крайнее мероприятие. Я надеюсь, что благодаря нашим совместным усилиям мы сможем добиться мирного урегулирования как дорожной карты для восстановления стабильности и демократии в Нигере. Еще не все потеряно", — заявил президент Нигерии Тинубу.

В резолюции саммита говорилось о приказе о "развертывании резервных сил Ecowas для восстановления конституционного порядка в Республике Нигер", за которой сразу следовала другая, в которой говорилось о возобновлении такого порядка "мирными средствами".

Напомним, ранее сообщалось, что в Нигере, где недавно произошел военный переворот, образовалась новая группа политиков, пытающихся вернуть к власти действующего президента.

Кроме того, мы ранее информировали, что захватившие власть в стране военные в Нигере обратились за поддержкой к российской террористической группировке "Вагнер".

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